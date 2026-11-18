Filmarea și fotografierea în Palatul Westminster sunt deja interzise, cu excepția unor situații foarte bine definite, potrivit Metro.co.uk.

Cu toate acestea, dispozitivele purtabile pot înregistra imagini într-un mod mult mai discret.

Subiectul a ajuns în prim-planul agendei politice luna trecută, după ce politicianul galez Jason O’Connell, membru al partidului Reform UK, a fost acuzat că a folosit ochelari inteligenți pe post de prompter în timp ce susținea un discurs în Parlamentul galez (Senedd).

La începutul acestei luni, o investigație comună realizată de publicația Observer și BBC Radio 4 a arătat că scanerele de securitate de la intrările în complexul parlamentar, asemănătoare celor din aeroporturi, nu au detectat aceste dispozitive.

Mai multe partide au solicitat implementarea unor măsuri

Într-o scrisoare relatată de The Guardian, Anna Sabine, purtătoarea de cuvânt a partidului Liberal-Democrat pentru cultură, i-a cerut președintelui Camerei Comunelor, Sir Lindsay Hoyle, să ia măsuri.

„Particip în mod regulat la întâlniri în care sunt prezentate documente sau sunt discutate chestiuni importante și confidențiale în numele alegătorilor mei.

Sunt sigură că veți fi de acord că detaliile unor astfel de cazuri nu ar trebui să riște niciodată să fie divulgate pentru că cineva filmează sau fotografiază în mod discret.

Deoarece ochelarii inteligenți arată ca niște ochelari obișnuiți, iar luminile care indică înregistrarea pot fi din ce în ce mai ușor acoperite sau dezactivate, filmarea ar putea trece neobservată de echipele de securitate, punând în pericol informațiile private”, a spus ea.

O altă scrisoare adresată lui Sir Lindsay a fost coordonată de parlamentari laburiști, care au solicitat, de asemenea, măsuri împotriva acestei tehnologii.

Sky News a relatat că, în răspunsul său adresat parlamentarilor laburiști, președintele Camerei Comunelor a declarat că au fost elaborate propuneri care ar urma să vizeze ochelarii inteligenți și „alte dispozitive cu funcționalități similare, pe măsură ce tehnologia evoluează”.

„Propunerea inițială este ca vizitatorii și persoanele care dețin permise de acces să nu aducă, în mod obișnuit, în incinta Parlamentului dispozitive purtabile echipate cu camere foto”, a scris el.

Sir Lindsay a precizat că vor exista excepții pentru persoanele care au nevoi reale de accesibilitate sau cerințe medicale, însă acestea vor trebui aprobate în prealabil.

Ministrul responsabil de protecția persoanelor vulnerabile, Satvir Kaur, a evocat anterior posibilitatea unei interdicții mai ample privind ochelarii inteligenți „în anumite locuri”, precum și limitarea comercializării acestora „către anumite categorii de utilizatori”.

Ochelarii inteligenți încalcă, deja, unele legi

Deputata laburistă a atras atenția că utilizarea acestor dispozitive ar putea încălca deja legea în anumite spații, precum instanțele de judecată.

„Alte medii, precum unitățile medicale și instituțiile de învățământ, au deja reguli de protecție sau politici profesionale relevante pentru ochelarii inteligenți și pentru orice formă de înregistrare digitală.

NHS England și Ministerul Educației analizează, de asemenea, utilizarea tehnologiei purtabile în anumite medii”, a declarat deputata în Camera Comunelor.

Afișe satirice în Londra

Nemulțumirea față de această tehnologie a luat forma unor afișe satirice amplasate pe străzile Londrei, în cursul zilei de ieri.

Grupul de protest Everyone Hates Elon s-a aflat în spatele afișelor instalate în centrul capitalei britanice, care susțineau că ochelarii „fac posibil abuzul asupra femeilor” și „distrug intimitatea”.

„Avem măsuri de securitate solide, iar siguranța tuturor celor care lucrează în incinta Parlamentului sau o vizitează reprezintă prioritatea noastră principală.

Nu comentăm detaliile procedurilor noastre, deoarece acest lucru le-ar putea compromite integritatea și eficiența.

Analizăm în prezent politica și procedurile privind utilizarea ochelarilor inteligenți echipați cu camere și a altor forme de tehnologie purtabilă. După aprobarea eventualelor modificări, acestea vor fi comunicate comunității parlamentare și vizitatorilor”, a declarat un purtător de cuvânt al Parlamentului.

„Parlamentul este cel care stabilește regulile pentru propria incintă. Ochelarii noștri sunt concepuți astfel încât utilizarea lor să poată fi observată.

Fiecare pereche de ochelari echipată cu o cameră are în partea din față un indicator luminos puternic, care clipește atunci când utilizatorul face o fotografie sau înregistrează un videoclip. Acesta nu poate fi dezactivat, iar camera este dezactivată dacă cineva încearcă să acopere sau să modifice indicatorul.

Am saluta oportunitatea de a discuta cu parlamentarii și cu membrii echipelor acestora despre ochelarii noștri”, a declarat un purtător de cuvânt al Meta.