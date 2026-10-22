Cei trei bărbați au fost condamnați luni, 19 octombrie 2026, de Tribunalul Coroanei din Liverpool, după ce și-au recunoscut vinovăția pentru conspirație în vederea comiterii de furturi și fraude prin declarații false, potrivit Cheshire Police.

Pedepsele primite sunt următoarele:

- Ionuț Matei, 40 de ani, fără domiciliu stabil – cinci ani și șase luni de închisoare. Acesta a fost condamnat și pentru intrarea cu bună știință în Regatul Unit, încălcând un ordin de expulzare.

- Vasile Ciubotaru, 45 de ani, din Balfour Road, Ilford – patru ani și opt luni de închisoare.

- Ramonel Mandache, 51 de ani, din Henniker Gardens, East Ham, Londra – trei ani de închisoare.

Cum acționa gruparea de români

Operațiunea Rages a fost o anchetă complexă desfășurată de Poliția din Cheshire, care a vizat o rețea de furturi și fraude ce acționa la nivel național, inclusiv în orașele Warrington și Widnes. Anchetatorii au identificat numeroase infracțiuni comise între octombrie 2024 și august 2026, perioadă în care peste 40.000 de lire sterline au fost furate de la victime din Cheshire, Staffordshire, Nottinghamshire, Greater Manchester, South Yorkshire și Kent.

Victimele erau distrase cu o bancnotă lăsată intenționat pe jos

Anchetatorii au stabilit că infractorii, toți cetățeni români, călătoreau prin Marea Britanie și vizau în mod special persoane vârstnice și vulnerabile care foloseau bancomatele din interiorul sucursalelor Halifax și Lloyds Bank. Unul dintre membrii grupării se poziționa suficient de aproape de victimă pentru a observa codul PIN introdus la bancomat.

În același timp, un alt membru îi distrăgea atenția, indicându-i o bancnotă lăsată intenționat pe podea, în apropiere. În timp ce persoana era distrasă, un al treilea membru al grupării ajuta la sustragerea cardului bancar, care era înlocuit cu unul asemănător. Convinși că și-au recuperat propriul card de la bancomat, oamenii plecau din bancă fără să știe că fuseseră victimele unei infracțiuni.

Ulterior, suspecții foloseau cardurile furate și codurile PIN pentru retrageri de numerar și cumpărături, adesea înainte ca victimele să descopere ce se întâmplase. Una dintre victime a pierdut 11.100 de lire sterline în aproape două săptămâni, înainte să își dea seama că fusese înșelată. Alte victime, multe dintre ele în vârstă de 70 sau 80 de ani, au pierdut, de asemenea, sume importante de bani.

Ce au descoperit polițiștii în timpul anchetei

Investigațiile au arătat că inculpații obțineau în mod fraudulos autoturisme, folosind permise de conducere false, pentru a-și ascunde identitatea și deplasările. Pe 18 august 2026, polițiștii din Cheshire i-au arestat pe cei trei suspecți în Portsmouth, după o anchetă amplă, în cadrul căreia imaginile surprinse de camerele de supraveghere au ajutat la identificarea lor. La momentul arestării, niciunul dintre cei trei nu a oferit declarații polițiștilor.