Povestește despre asta, Andrei Stanca, blogger, care scrie pe andreistanca.ro, dar și pe Facebook. Așa am descoperit o mulțime de site-uri interesante de la el și trei dintre ele le-am pregătit ca să le prezentăm astăzi, la iLikeIT: Meanwhile Map, Omnes Viae și Any Human Ever.

Andrei Stanca, blogger: „Da, sunt trei site-uri foarte, foarte interesante pentru pasionații de istorie, niște tool-uri drăguțe prin care te poți pierde, cred fără să exagerez, ore întregi. Omnes Viae este chiar un fel de Google Maps pentru Imperiul Roman, cum ar fi arătat un Google Maps acum 2.000 de ani, dacă ar fi fost posibil așa ceva. Este un site prin care poți să alegi punctul de plecare, punctul de sosire și site-ul îți arată o rută între punctul de plecare și punctul de sosire, îți estimează timpul necesar ca să ajungi dintr-un loc în altul și distanța mile romane, pentru că sunt chiar drumurile romane cercetate, însăpate descoperite exact sunt chiar drumurile romane luate dintr-un document antic care s-a pierdut, dar care a ajuns la noi prin intermediul unei copii medievale care datează de prin secolul 12”.

Mai multe detalii, în clipul video de mai sus.