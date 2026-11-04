"În topul priorităţilor subliniate de reprezentanţii sectorului privat a fost consolidarea fiscală, element central pentru competitivitatea României. Totodată, aceasta trebuie susţinută prin obiective complementare, precum reducerea deficitului bugetar, scăderea inflaţiei şi realizarea reformelor structurale", se arată în comunicatul comun semnat de reprezentanţii AHK (Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană), AmCham (Camera de Comerţ Americană în România), BRCC (Camera de Comerţ Britanică în România), CCIFER (Camera de Comerţ şi Industrie Franceză în România), FIC (Consiliul Investitorilor Străini), CCIpR (Camera de Comerţ Italiană pentru România) şi NRCC (Camera de Comerţ Olandeză în România).

Dialogul de miercuri a început cu prezentarea priorităţilor Guvernului pentru atragerea şi stimularea investiţiilor şi s-a concentrat pe principalele teme economice aflate pe agenda consultărilor.

Liderii organizaţiilor de afaceri şi reprezentanţii Guvernului au discutat şi au reconfirmat angajamentele fiscale asumate încă de la preluarea mandatului, precum eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) de la 1 ianuarie 2027, dar şi operaţionalizarea schemelor de ajutor de stat din pachetul de relansare economică, se precizează în comunicat.

Participanţii la consultări au convenit şi asupra necesităţii de a restabili încrederea investitorilor, printr-un cadru de reglementare stabil şi priorităţi clare, care să susţină creşterea fluxului de investiţii şi a productivităţii.

Reprezentanţii mediului de afaceri au propus şi o serie de măsuri sectoriale care să asigure accesul industriei la energie la preţuri competitive, digitalizarea accelerată a serviciilor publice şi regândirea mecanismului de colectare a TVA în vederea combaterii evaziunii.

"Dintre obiectivele strategice la nivel naţional, mediul de afaceri a solicitat menţinerea, în următoarele şase luni, a unui parcurs coerent de reforme structurale, aliniat obiectivelor de aderare a României la OCDE, şi lansarea unui proiect naţional pentru adoptarea monedei euro, care să fie susţinut de Guvern, BNR şi ceilalţi actori relevanţi. AHK România, AmCham România, BRCC, CCIFER, Consiliul Investitorilor Străini (FIC), CCIpR şi NRCC îşi reafirmă disponibilitatea de a continua dialogul cu Guvernul şi de a contribui cu expertiza mediului de afaceri la identificarea unor soluţii concrete pentru dezvoltarea economiei. Deciziile Guvernului trebuie să asigure predictibilitate, stabilitate şi condiţii echitabile pentru toate companiile care investesc, creează locuri de muncă şi contribuie la dezvoltarea României", susţin reprezentanţii mediului de afaceri.

În cadrul întâlnirii cu reprezentanţii investitorilor străini, premierul Luca Niculescu a anunţat că principalul obiectiv al Executivului este relansarea economiei.

"Semnalul bun din aceste zile, când România a atras 4,5 miliarde de euro de pe pieţele financiare internaţionale, este confirmarea faptului că depăşirea blocajului politic de la Bucureşti a generat creşterea credibilităţii externe. Repornirea motoarelor economiei prin noi investiţii poate genera noi locuri de muncă şi oportunităţi mai ales pentru tineri", a declarat Luca Niculescu, citat într-un comunicat al Guvernului.