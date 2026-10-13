Un șofer a rămas fără mașina de 40.000 de euro după un control pe DN 3. Ce au descoperit polițiștii

Știri Actuale
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Politia de Frontiera Romana

Un autoturism în valoare de aproximativ 40.000 de euro, căutat de autoritățile din Franța în vederea confiscării, a fost descoperit de polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă. 

autor
Mihaela Ivăncică

Mașina se afla în posesia unui cetățean român și a fost indisponibilizată pentru continuarea cercetărilor.

Potrivit Gărzii de Coastă, incidentul a avut loc în data de 9 octombrie 2026, când polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Ostrov au oprit pentru control, pe DN 3, un autoturism înmatriculat în Franța, condus de un cetățean român.

„În data de 09.10.2026, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Ostrov au oprit în trafic, pentru control, pe DN 3, un autoturism înmatriculat în Franța, condus de un cetățean român. În urma verificărilor efectuate cu ajutorul aplicaţiei eDAC, colegii noştri au constatat că autoturismul figura în bazele de date ca bun căutat în vederea confiscării, în baza unei alerte introduse de autorităţile din Franța”, a precizat Poliția de Frontieră într-un comunicat.

Mașina, evaluată la aproximativ 40.000 de euro, a fost indisponibilizată la sediul instituției, pentru continuarea cercetărilor.

În acest caz, polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: constanta, masina, politia de frontiera,

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