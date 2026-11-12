Alarma a fost dată aproape de miezul nopții. Inițial, la fața locului au fost chemați pompierii, după ce o clădire dezafectată fusese cuprinsă de flăcări. După ce militarii au stins incendiul, au găsit înăuntru trupul carbonizat al unui bărbat.

La fața locului au fost chemați și criminaliști, care au constatat că victima avea o lovitură puternică în zona capului, care i-ar fi adus cel mai probabil sfârșitul.

A urmat o primă anchetă la fața locului și unul dintre cei care își făceau veacul pe acolo, tot o persoană fără adăpost, de 49 de ani, ar fi recunoscut că el este făptașul.

Potrivit unor surse din anchetă, între ei ar fi izbucnit un conflict, iar victima ar fi fost lovită cu un topor. Cel mai probabil, agresorul ar fi incendiat apoi clădirea dezafectată, pentru a șterge urmele. Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore.