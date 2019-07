(P) The Smart versus The Classic. Asemanari si deosebiri intre smartwatch si ceasul clasic

Smartwatch Garmin, ceasuri Suunto inteligente sau ceasuri barbatesti traditionale? Ce le conecteaza si ce le diferentiaza?

Un articol despre identificarea pozitiei celor doua tipuri de ceasuri - smart si clasic - in era digitala.

Barbatul modern cauta diversitate in compozitiile vestimentare. Sare rapid dintr-un stil in altul, datorita dinamicii lumii contemporane: azi la birou, maine intr-o calatorie de afaceri, poimaine cu prietenii la munte.

Fiecare stil cere un ceas diferit, ceea ce inseamna ca atat ceasul clasic, cat si cel inteligent isi vor gasi cu usurinta sensul in viata barbatului de azi.

Smartwatches sunt confortabile, utile si distractive. Poarta cu ele atingerea aceea tehnologica de care suntem atat de alipiti in era digitala. De aceea, ele sunt acceptate si imbratisate cu atata usurinta.

Designerii nu au asteptat mult si au proiectat deja carcase elegante, bratari si curele variate, facandu-le extrem de atractive.

Pe de alta parte, ceasul clasic are un rafinament aparte care l-a facut sa-si castige un binemeritat loc in istorie. Mai mult, stilistii si ceasornicariile moderne nu au batut pasul pe loc. Ceasurile clasice moderne au fost foarte mult imbunatatite din punct de vedere al aspectului si functionalitatii.

Mic istoric al smartwatch-urilor

Tehnologia wearable a evoluat sacadat din momentul in care a fost propus primul ceas inteligent in anul 1984. Calculatoarele timpurii de prindere pe incheietura mainii permiteau utilizatorului sa inregistreze notite, sa-si planifice intalniri si sa realizeze calcule simple. In 1994, cand a fost introdus Timex Datalink, deja ceasurile inteligente puteau comunica cu desktopurile prin modul wireless de transfer de date.

Seiko a introdus prima combinatie ceas - telefon in 1999, iar ritmul de crestere in popularitate a fost accelerat din acel moment. Primul smartwatch Apple, iar mai apoi Gear S2 de la Samsung (care era si rezistent la apa) au fost lansate in 2015.

Un an mai tarziu un nou upgrade Samsung i-a intampinat pe iubitorii de gadgeturi: Gear S3, alaturi de TAG Heuer Connected, alimentat de Android Wear.

Odata cu trecerea timpului, functiile smartwatch se imbogatesc mai mult, iar tehnologia avanseaza. Unele modele au un bagaj plin de functii si aplicatii, in timp ce altele se limiteaza la cateva caracteristici smart, recupereaza pe partea de design, din dorinta de a crea un echilibru.

Smartwatches versus Ceasuri barbatesti traditionale

Nu exista niciun dubiu ca smartwatches vor deveni din ce in ce mai bune, iar aceasta este o veste fantastica pentru cei ce rezoneaza teribil cu tehnologia. Dar posibilitatea de a purta o tehnologie inteligenta incapsulata intr-o carcasa minuscula chiar la incheietura mainii aduce numeroase beneficii pentru oricine.

Totusi smartwatch-ul are cateva limite: dimensiunea mica a ecranului, durata limitata a bateriei (care a fost oricum foarte mult imbunatatita), nevoia de a schimba permanent un model care devine usor depasit din cauza tehnologiei galopante.

Pe de alta parte, ceasurile clasice abordeaza tehnologia in felul lor aparent simplist, dar purtand in spate mecanisme complicate create din mii de rotite zimtate si componente minuscule.

Fascineaza prin purtarea lor fermecatoare, prin sarmul cules de-a lungul istoriei si prezentat azi intr-o maniera care nu ne poate lasa indiferenti.

Asemenea unei bijuterii frumoase, ceasul clasic este special si unic in felul sau, iar un model bine realizat nu va arata niciodata depasit.

Asemanari Smartwatch si Ceasul traditional

• Ambele ceasuri barbatesti sunt proiectate cu principalul scop de afisare a orei.

• Ceasul clasic si cel inteligent sunt prevazute cu sistem de prindere pe incheietura: curea sau bratara, in functie de aspect si au un cadran de afisare.

• Ambele tipuri de ceasuri barbatesti sunt accesorii de mana care infrumuseteaza si innobileaza prezenta purtatorului. Sunt un fashion - statement de nelipsit din outfit-ul unui barbat modern.

Deosebiri Smartwatch si Ceasul traditional

• Principala diferenta dintre un smartwatch si un ceas traditional tine de capacitatea ceasului inteligent de a se conecta cu telefonul smart si de a putea fi utilizat impreuna cu acesta prin diferite aplicatii, in varii scopuri. Una din functiile intens apreciate pe un smartwatch este faptul ca permite preluarea apelurilor fara a scoate smartphone-ul din buzunar sau geanta.

• Smartwatch-ul este dotat cu numeroase functii, care lipsesc in mod normal de pe un ceas clasic. Unele din cele mai populare functii smart disponibile la incheietura mainii sunt: monitorizare somn, ritm cardiac, busola, gps. De exemplu, Smartwatch Garmin Fenix 5X Plus permite notificari inteligente, calendar, meteo, comenzi muzica, localizare telefon, telecomanda VIRB, pedometru si bara de miscare. Prinde-l la mana si vezi numarul caloriilor arse ca sa te mentii in forma, numarul de etaje urcate, distanta parcursa ori nivelul de stres. Smartwatch Garmin Fenix 5X Plus are functii specifice pentru mai multe tipuri de sport, printre care ciclism si inot.

• Chiar daca la prima vedere structura celor doua ceasuri barbatesti este similara (cadran + curea/ bratara), ele arata foarte diferit. Unele ceasuri clasice beneficiaza de un facelift, iar unele ceasuri inteligente sunt proiectate cu un design cat mai asemanator de cel clasic (ceea ce a dus la aparitia modelelor hybrid). Exista foarte multe stiluri in ambele tabere, dar smartwatch-ul se diferentiaza in general printr-un aspect mai tehologizat. Tind sa fie mai robuste. In schimb, ceasurile clasice evoca eleganta, melancolie, minimalism, calitatea materialelor utilizate.

• Ecran tactil. Spre deosebire de ceasurile traditionale, cele mai multe ceasuri smart au ecran sensibil la atingere, ceea ce inlesneste experienta de utilizare.

Concluzie

Cum smartwatches au devenit o alternativa extrem de tentanta la ceasurile traditionale, in ultima perioada unii intuiesc un mic razboi aproape nevazut intre cele doua optiuni. Dar oare smartwatch-ul vine sa puna la pamant si sa nege popularitatea unui ceas clasic? Nicidecum. Nici nu ar avea cum sa faca acest lucru.

Ceasul clasic are atuurile sale incontestabile si nu va putea fi detronat probabil niciodata. Credem mai degraba ca smartwatch-ul este o evolutie fireasca a tehnologiei, iar lumea de azi este suficienta pentru a gazdui o co-existenta intre cele doua variante.

Pentru a va imbogati colectia de ceasuri barbatesti cu smartwatch Garmin, ceasuri Suunto sau modele traditionale va invitam sa rasfoiti catalogul watchshop.ro.

Dam credit ceasurilor destepte, dar si celor classy ne-atinse de tehnologie si suntem curiosi sa aflam ce vei alege de aceasta data.