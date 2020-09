(P) Lenovo X1 Carbon, un laptop puternic, perfect pentru business

Lenovo X1 Carbon este unul dintre cele mai bune laptopuri lansate de producătorul din Hong Kong.

Cel mai recent model, din 2019, este excelent pentru utilizatorii de business, fiind mai subțire, mai ușor și cu o durată de viață a bateriei mai lungă decât precedentele modele.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon este unul dintre cele mai consacrate laptopuri, iar modelul de anul trecut marchează a 7-a iterație a seriei. La fel ca fiecare model anterior, acest Lenovo X1 Carbon este mai subțire și mai ușor ca niciodată. Ce altceva e nou? Ei bine, există un ecran UHD mai luminos, cu suport HDR400, un sistem de sunet mai bun, microfoane cu câmp mai îndepărtat, plus procesoarele obișnuite și actualizările de performanță. De asemenea, există și un model opțional din fibră de carbon pentru cei plictisiți de un capac negru simplu.



Avantaje:



• Corp ușor, dar elegant

• Tastatură confortabilă

• gamă largă de porturi

• Obturator de webcam, pentru confidențialitate



Dezavantaje:



• Reglajul inconsistent al luminozității

• Durată scurtă de viață a bateriei pe modelul de înaltă rezoluție

• Webcam delicat



Ca întotdeauna, Lenovo X1 Carbon este un laptop de business, puternic, care oferă o tastatură excelentă și performanțe bune într-un corp elegant. Un obturator util de webcam și un afișaj mai clar și mai colorat decât cel al predecesorilor face acest model din a 7-a generație extrem de relevant pe o piață extrem de competitivă. Este de reținut, totuși, că ecranul cu rezoluții superioare vine în detrimentul duratei de viață a bateriei, iar sistemul audio continuă să fie o problemă. Fanii Lenovo vor iubi acest laptop, dar competiția venită dinspre Microsoft și Huawei îi poate tenta pe toți ceilalți.



La numai 1,1 kilograme, nu vei simți niciodată acest laptop drept greu, atunci când faci naveta sau călătorești. De asemenea, are doar 14,9 mm grosime, astfel încât să-l poți strecura în interiorul unei simple genți, pe care o vei putea purta cu tine fără să o simți și fără să deranjezi pe nimeni. Și, în ciuda faptului că are un ecran mai mare decât multe ultraportabile, este totuși de o dimensiune potrivită.



Lenovo X1 Carbon are o clapetă tradițională și nu are balamale duble de 360 de grade, precum X1 Yoga. Ecranul se deschide la 180 de grade, ceea ce îți oferă o flexibilitate suficientă și îți permite să partajezi mai ușor ecranul cu alții.



Lenovo oferă cinci opțiuni de afișare, dintre care trei sunt cu rezoluție de 1.920 x 1.080 pixeli. Există, de asemenea, un WQHD (2.560 x 1.440 pixeli) și afișajul UHD (3.820 x 2.160 pixeli).



Indiferent de alegere, totuși, camera web este înghesuită în cadrul de deasupra ecranului, dar este prevăzută cu un obturator fizic care glisează, pentru a acoperi camera atunci când nu este folosită. Microfoanele laptopurilor pot fi, de asemenea, „tăiate” pentru o mai mare confidențialitate.



Lenovo oferă, de asemenea, două caracteristici de confidențialitate mai noi pe acest model: PrivacyGuard și PrivacyAlert. Primul face dificil pentru oamenii din jur să vadă ce urmărești. Cel din urmă va deschide o notificare pe ecran dacă cineva privește peste umărul utilizatorului, în timp ce acesta lucrează.



Cititorul de amprente este o caractestică standard și stochează și prelucrează amprenta pe propriul său sistem pe chip (SoC) pentru o mai bună protecție față de hacks sau malware. Alte caracteristici de securitate includ SSD-uri cu autocriptare și procesoare Intel vPro, TPM 2.0 și autentificare FIDO.



Tastatura este rezistentă la deversări și este fără îndoială una dintre cele mai confortabile tastaturi pe care le vei găsi pe un laptop atât de subțire. Are și o iluminare pe două niveluri.



Lenovo X1 Carbon are două porturi USB-C Thunderbolt 3, două porturi USB 3.1 (gen 1) și o ieșire HDMI 1.4 de dimensiune completă. Lângă unul dintre porturile USB-C există și un conector pentru Ethernet, dar și un suport mecanic lateral opțional. Există și sistem căști / microfon. De asemenea, dacă trebuie să rămâni conectat oriunde te-ai afla, poți obține acces mobil LTE-A cu X1 Carbon.



Pentru treburile de zi cu zi de birou, cum ar fi e-mail și procesare de texte, vei funcționa foarte bine cu configurarea entry level a Lenovo X1 Carbon, care rulează un Intel Core i5-8265U de 1.6GHz. Dacă te ocupi însă cu sarcini mai intense, cum ar fi să lucrezi în baze de date sau foi de calcul mari sau să creeze prezentări multimedia, sau vrei mai mult spațiu în caz de orice, întreaptă-te către i7.