(P) Idee de afaceri cu laptopuri, telefoane, televizoare si calculatoare defecte – Amanet electronice

Angajat sau Antreprenor? Adevarul este ca dupa 5-10 ani de munca intr-o corporatie sau la stat te cam saturi de proceduri, regului, ierarhie, program , etc si parca ai nevoie de putina libertate.

Nu contează ce pregatire, experienta si nici ce meserie ai in prezent.

Indiferent cât de satisfăcătoare ar fi aceasta, atât din punct de vedere profesional, cât si material precum si din punct de vedere al timpului liber ori a consumului nervos cine are gena de antreprenor in el în căutarea continuă a acelei idei de afaceri, care să îl ajute să devină independent financiar. Tinta multora este ca, eventual, să poată într-un final să aibă un venit pasiv (venituri care vin singure fara ca tu sa faci ceva-si nu ne referim la pensie) suficient de mare, încât să nu mai fie nevoie să se trezească dimineata pentru a merge la job-ul full-time, sa aiba un program flexibil si sa nu aiba un sef care sa-i streseze zilnic si eventual fara o rutina zilnica care te uzeaza psihic.

Alegerea unei cai antreprenoriale si implicarea in punerea in practica unei idei de afaceri neverificate (desi in teorie o afacere poate parea foarte buna, dar o data pusa in practica apar cu siguranta noi provocari si probleme la care nu te-ai gandit) este, cu sigurantă, mult mai riscantă si stresanta decât detinerea unui loc de muncă cu program standard, de la 9 la 5. Va fi nevoie să faci o multime de sacrificii, si nu doar materiale, vei putea pierde multi bani, chiar toate economiile pentru zile negre si uneori si casa sau masina. De multe ori, timpul tău va fi dedicat aproape exclusiv business-ului, iar toată energia ta va fi indreptata asupra dezvoltării continue a acestuia fara a mai avea foarte mult sau deloc timp de placerile personale, iubita, familie sau copii.

Si acestea fiind zise daca ai ceva cunostinte in domeniul it- nu te speria nu e nevoie sa fii programator sau sa ai 10 ani experienta intr-o multinationala- mai exact te pricepi sa dezmembrezi si reansamblezi in stare de functionare un laptop second hand /calculator/ monitor/televizor sau telefon mobil, intelegi principiile lui de functionare, cunosti componentele de baza si interdependenta lor si eventual stii sa-l diagnostichezi simplu adica: placa de baza defecta pe sursa de alimentare, tastatura cursa cu lichid, hard disk cu sectoare defecte in urma socurilor, ecran care nu afiseaza imaginea care te poate pacali fiindca de multe ori este defecta placa video integrata pe placa de baza, etc poti incepe sa cumperi la pret mic cu defecte minore si apoi le revinzi dupa o cosmetizare amanuntita si inlocuire a componentelor defecte.

De asemenea in cazul unui laptop sh ieftin si a calculatoarelor tip pc-personal computer, este necesara si o desfacere a acestora pentru o curatare de praf in zona ventilatoarelor si inlocuirea pastei termoconductoare de pe procesor cu una de calitate, eventul cu argint MX4 pentru a asigura un transfer termic bun intre procesor si radiator si astfel o durata de viata mai lunga a echipamentului si un randament mai ridicat in alicatii consumatoare de resurse grafice.

Laptop-urile second hand, calculatoarele, monitoarele si piesele rezultate din achizitionarea unor loturi si repararea unora dintre ele se pot vinde pe site-urile de profil gen olx.ro, publi24.ro, etc care ofera si servicii de curierat cu livrare la usa in 24h (eventual si serviciul de deschidere colet la destinatie) la preturi mai bune decat daca ai semna un contract individual fiindca acestia au negociat la un volum mare de trimiteri, toate acestea in in parteneriat cu curierii traditionali. Daca listarea acestora se face intr-un mod ingrijit, cu poze reale sugestive si adevarate, cu o descriere amanuntita, daca oferiti si ceva garantie si un sistem de operare deja instalat (desi aici exista probleme legale legate de licenta si drepturile de autor pentru respectivul software) si nu in ultimul rand o atentie deosebita trebuie acordata pretului care ar fi indicat sa fie un pic mai mic decat pretul pietei sunt sanse mari sa le vindeti cu un profit de peste 50%. Importanta este si partea de relationare cu clientul, timpul de raspuns la telefon si modul in care se poarta discutia precum si disponibilitatea de a oferi alte detalii legate de produs, poze suplimentare si eventual posibilitatea de retur.

Este important sa intelegem sezonalitatea cererii de laptop-uri, calculatoare, televizoare care este determinata de anotimp, sarbatori legale, obiceiuri zonale, categorie sociala, etc, degeaba incercam sa vindem ochelari de soare si costum de inot iarna si cauciucuri de iarna vara fiindca rezultatul va fi unul foarte slab determinat doar de o publicitate agresiva si un pret foarte mic apropiat sau chiar mai pic de cel de achizitie. In acest domeniu vanzari bune sunt din octombrie cand vin studentii si incepe activitatea pana in martie cand da caldura si interesul se muta in activitati in afara casei, excursii, biciclete, mare, munte etc.

Acesta e modul in care functioneaza si un Amanet de electronice unde cu putine cunostine tehnice dar cu ceva bani de investit (poti incepe si cu 1000 euro dar indicat sa fie minim 5000 pentru un stoc bunicel) nu faci decat sa cumpari marfa (televizoare, telefoane, laptopuri sh) in extrasezon la preturi bune si sa o vinzi in sezon cu un pret dublu cu o minima garantie.

Bineinteles ca trebuie sa iei in considerare si un procent de 5-10% pierderi din cauza defectelor ascunse( de exemplu un laptop care se opreste dupa 30 min datorita incalzirii sistemului de racire, carcase sparte pe interior, ecrane cu dungi care apar la anumite miscari, harddisk-uri sau ssd-uri care au o slaba performanta si se blocheaza, tastaturi cu taste partial functionale) care nu pot fi depistate la testarea initiala si apar ulterior sau a unor produse pentru care cererea este foarte mica sau deloc si acestea raman in stoc pana la casare.

