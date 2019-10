(P) Gențile de damă exprimă nuanțe aparte ale personalității

Este cunoscut deja faptul că ținutele reflectă o gamă vastă a trăsăturilor ce conturează caracterul fiecărei persoane în parte.

Cand vine vorba despre genți, acest aspect este oarecum neglijat, grija principală fiind aspectul estetic, asortarea și funcționalitatea pe care le prezintă acest controversat accesoriu.

În orice condiții si contexte, calitatea trebuie să primeze. Gențile de piele, aceste placeri vinovate ale femeilor în principal dezvăluie personalități multiple, atât în funcție de stil, dar mai ales din modul de a ține şi a purta o geantă. Toamna aceasta, Zevo Bags propune o colecție care este despre dragoste, pasiune și eleganță, unul dintre sloganuri fiind FALL in love this FALL – FALL in love with Zevo Bags.

Pasiunea pentru genți de care cei de la Zevo dau dovadă conferă o aură aparte fiecărui model, astfel încât fiecare femeie să se simtă unică și îndrăgostită de propria persoanlitate. Colecția Zevo din această toamnă este destinată femeilor puternice, independente care știu să își împartă responsabilitățile. Mai exact este vorba despre doamnele care lucrează din pasiune și nu din ambiție, dar mai ales pentru cele care sunt și mame – un job 24/24.

Cum dezvăluie gențile multitudinea de personalități?



Fiecare geantă din piele din catalogul Zevo este menită să transmită o mică parte din tine. Indiferent de stil și model, de la cele shopper până la clutch-uri, de la modelele clasice de genţi şi până la cele extravagante, fiecare geantă transmite ceva despre tine.

Gentile shopper, de mână, office sau alte tipuri ce se regăsesc ȋn catalogul Zevo exprimă ȋn mod inedit câte o particularitate care te defineşte. Stilul impune modul de purtare al genţii, iar acest lucru identifică secretul substratului psihologic pe care îl redai. Ȋn cele ce urmează vei găsi prezentate o serie de categorii de personalități definite prin stilul de a purta aceste genti de dama.

Pentru ca în această toamnă este vorba despre eleganță, bun gust și rafinament, doamnele și domnișoarele care pun accent pe aspect și stiu că acest lucru este decisiv în orice context, gențile din piele handmade ce poartă amprenta măiestriei Zevo sunt ideale. Ce exprimă fiecare mod de a purta geanta?

Gențile de umăr

Femeile ce poartă gențile pe umăr reflectă atât nuanțe de eleganță, cât și orientarea spre oameni și societate. Codul bunelor maniere spune că aceste modele de genți se poartă în general pe umărul stâng, pentru ca mâna dreaptă să fie liberă pentru a face noi cunoștințe.

Mai mult decât atât, reprezentantele feminine ce aleg gențile de umăr reflectă o personalitate echilibrată care își împarte cu succes taskurile de peste zi, fără să renunțe la rafinament.

Gențile de mână

Femeile care preferă să țină geanta în mână dau dovadă de o nevoie de a controla tot ce se întâmplă în viața lor. Pe principiul norocul se face, nu apare din senin, aceste doamne dau dovadă de o posesivitate pozitivă și de un caracter puternic. Acest tip de personalitate nu lasă nimic în urmă și nu se mulțumește cu jumătăți de măsură.

Gențile shopper

Așa cum o descrie și denumirea, aceste modele de genți sunt ideale pentru cumpărături. Gențile din piele shopper din catalogul Zevo se regăsesc într-o diversitate de nuanțe și modele. Acestea au în general dimensiuni mari și de obicei sistemul de închidere nu este complet. Capsa sau magnetul prin care se închid facilitează accesul în interior, fără să mai fie nevoie de alte acțiuni.

O astfel de geantă, dacă este din piele este apreciată pentru rezistență. Gențile shopper sunt preferatele femeilor active care au de îndeplinit activități diverse în fiecare zi. Pentru femeia energică ce își cunoaste limitele și totuși urmărește să se autodepășească în fiecare zi, colecția din acestă toamnă de la Zevo reprezintă un punct de reper.

Fiecare anotimp este un bun prilej să te îndrăgostești. Toamna aceasta Fall in love with Zevo, Fall in love with you. Covorul de frunze reprezintă o inspirație în materie de estetica accesoriilor și a vestimentației. Cele interesate găsesc o varietate de modele ce identifică personalități diverse pe Zevo.ro.

Gentile din piele din portofoliul magazinului menționat sunt încununate de pasiune și determinare, prezente în fiecare detaliu. Pasionatele de fashion și de ceea ce exprimă sunt invitate să aleaga Zevo Bags – specially created 4 the woman with multiple PURSEnalities.