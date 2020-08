(P) Cum ne petrecem vacanțe minunate acasă?

Trăim o perioadă stranie! Coronavirusul a dat multe planuri peste cap, inclusiv pe cele referitoare la călătorii.

Pandemia a cuprins întreg globul, iar condițiile de călătorie diferă acum de la țară la țară. Dacă multe țări din Europa și-au deschis granițele turiștilor, dar încă înregistrează multe cazuri de îmbolnăviri cu coronavirus, sunt și țări care încă sunt în carantină, izolate de toți și toate. Astfel, mulți dintre noi se gândesc de cel puțin două ori înainte să își facă bagajele și să plece la drum.



Mulți ne temem să nu ne îmbolnăvim, dar și mai mulți ne temem să nu fim prinși de un nou val de pandemie într-o țară străină, fără posibilitatea de a ne întoarce acasă conform planului. Astfel că, anul acesta se lansează conceptul de vacanță acasă sau, cum îi spun americanii, „staycation”. Și nu este un lucru atât de rău precum pare! Pe lângă faptul că vei economisi foarte mulți bani, este posibil să te distrezi de minune și în confortul propriei case. Important este ca familia să fie sănătoasă și gata de distracție. Iată câteva activități distractive pe care le poți face atunci când îți petreci vacanța acasă:



1. Cu cortul în curtea din spate



Dacă ai casă cu curte, te numeri printre fericiții care au numeroase posibilități de a-și petrece o vacanță superbă acasă. Este de ajuns să îți scoți corturile din dotare în curtea din spate și să îți organizezi propriul camping. Adună-i pe cei mici și pe cei mari la cort și jucați diferite jocuri, cântați și faceți grătar fără să ieșiți din curte. Confortul este și mai mare, ținând cont că dușurile la comun s-au transformat acum în propria ta baie, iar dacă uiți ceva acasă, nu trebuie decât să faci câțiva pași pentru a găsi ce ai nevoie.



2. Petrecere la piscină



Știm că prea puțini au piscină proprie, dar nu te oprește nimeni să îți cumperi o piscină supraterană și să organizezi o petrecere la piscină alături de cei dragi. Aruncă niște șezlonguri în jurul piscinei, prepară câteva cocktailuri cu umbreluțe, pune o muzică pe gustul tău și bucură-te de soare cu stil, fără să ieși din curtea proprie. Decorează-ți curtea cu beculețe și aranjează o masă elegantă și poți prelungi petrecerea la piscină până seara târziu, într-o atmosferă romantică și intimă.



3. Joacă-te de-a turistul în propriul oraș



Următoarea activitatea este o provocare pentru că va trebui să ieși din casă, dar nu pentru mult timp. Descoperă-ți propriul oraș din perspectiva unui turist. Indiferent de cât de mic este orașul în care trăiești, vei găsi cu siguranță lucruri noi de descoperit. Vizitează muzeele locale pe care până acum nu ai avut timp sau motivația necesară să le vizitezi, plimbă-te pe străzi pe care nu ai fost niciodată până acum, admiră arhitectura clădirilor. Orașul tău are multe povești interesante, iar acum este momentul potrivit să te familiarizezi cu ele.



4. Organizează un festival de film la tine în sufragerie



Pandemia a oprit toate lansările de filme la cinematografe și a suspendat festivalurile de film din toată lumea. Dacă însă ești un cinefil dedicat, poți organiza tu propriul festival de film. Cheamă-ți prietenii pentru o seară în fața ecranului și alegeți-vă un gen de filme pentru maraton. Creează o atmosferă corespunzătoare, fie invitându-ți familia și prietenii să se îmbrace elegant și asociind festivalul cu cocktailuri și antreuri sofisticate, fie spunându-le să se conformeze vestimentar temei festivalului – filme franțuzești, filme cu gangsteri, filme de epocă etc. Vă veți distra cu siguranță!



5. Invită-ți prietenii la o seară la cazinou



Pentru un plus de distracție și adrenalină, ce-ar fi să organizezi o seară la cazinou chiar în propria ta casă? Bineînțeles, că este posibil. Decorează-ți sufrageria elegant, servește-ți oaspeții cu whisky și cocktailuri colorate și invită-i să își facă cont în cazinouri online. Apoi puteți juca toți la ruletă, sloturi sau blackjack, iar pentru un plus de adrenalină, vă puteți înregistra într-un cazinou live, unde jocurile de noroc se desfășoară în prezența dealerilor în carne și oase. Încurajați-vă unii pe ceilalți, luați pauze de cafea, discutați despre strategii de joc și distrați-vă. Dacă seara se încheie cu câștiguri, cu atât mai bine! Iar dacă te întrebi dacă sunt impozabile câștigurile de la cazinouri, răspunsul este da! Unde-i lege, nu-i tocmeală!



6. Plănuiește un turneu de jocuri



Familiile cu copii se pot distra jucând diferite jocuri. Fie că vorbim de jocuri de masă, precum Monopoly, fie că discutăm despre șarade, cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Cheamă-ți prietenii și strângeți-vă toți pentru a vedea care este cel mai bun jucător. Găsiți diferite recompense pentru cei mai buni dintre voi și diferite pedepse pentru cei mai puțin talentați. În acest mod, veți avea pentru ce să luptați! Turneul poate dura o seară sau se poate prelungi de-a lungul mai multor zile, pentru un plus de distracție. Puteți să jucați toate rundele în casa ta sau puteți aranja ca fiecare rundă să se joace într-o casă diferită, pentru a trece pe la toți cei implicați în joc.