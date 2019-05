(P) Cum alegi o centrala pe lemne

In zonele rurale in mod special, sau in general cand locuiesti la casa, o centrala pe lemne reprezinta o sursa de incalzire care se preteaza foarte bine.

Cu toate ca aceasta necesita un spatiu extins, de regula localizat in exteriorul casei, pentru instalarea centralei precum si pentru depozitarea lemnelor, numarul mare de avantaje pe care il ofera justifica fiecare sacrificiu facut pentru instalarea unei astfel de centrale.

Cu toate acestea, pe piata din Romania gasim suficient de multi distribuitori de centrale termice pe lemne, astfel incat alegerea sa fie dificil de facut. Desi majoritatea distribuitorilor de centrale promit avantaje atragatoare, realitatea poate fi cu totul diferita.

Drept urmare, atunci cand iti cauti o centrala pe lemne pentru incalzirea locuintei tale, trebuie sa oferi atentie fiecarui detaliu, astfel incat alegerea facuta sa fie una cat mai buna.

Nu doresti sa faci o investitie in zadar, iar de aceea nu ar trebui sa te grabesti sa cumperi o centrala pe lemne oarecare. Iti prezentam mai multe sfaturi cu ajutorul carora nu ai cum sa dai gres atunci cand iti cumperi o centrala pe lemne cu ajutorul careia sa asiguri confortul termic al casei si al familiei tale in sezonul rece.

Afla care sunt nevoile tale pentru incalzire

Stii deja ca ai nevoie de o centrala pe lemne cu ajutorul careia sa iti incalzesti locuinta in sezonul rece. Dar cunosti care sunt cerintele pe care aceasta ar trebui sa le indeplineasca? E destul de probabil ca raspunsul sa fie negativ.

In acest sens poate fi foarte util un calcul necesar termic deoarece acesta poate aproxima care este necesarul de incalzire, astfel incat sa alegem puterea cazanului care sa faca fata cerintelor tale pentru incalzire.

Necesarul termic al unei cladiri reprezinta cantitatea de energie pe care sistemul de incalzire trebuie sa o furnizeze pentru a incalzi cu succes intreaga locuinta in regim de lucru normal.

Atunci cand se calculeaza necesarul termic se iau in considerare factori precum pierderile de temperatura, calitatea materialelor folosite pentru izolarea casei, zona geografica in care este situata locuinta si multi alti factori.

Este aproape imposibil sa poti realiza singur un calcul exact al necesarului termic, de aceea ar trebui sa soliciti ajutorul unui instalator. Desi in mediul online sunt disponibile multe variante care au rolul de a calcula necesarul termic, rezultatele nu sunt foarte precise.

Solicita pareri si recomandari

Parerile cumparatorilor au fost si vor fi mereu un criteriu important atunci cand facem cumparaturi. L-ai putea folosi si tu atunci cand iti cauti centrala. Ai gasit un model care ti se pare bun? Cauta mai intai pareri despre acesta pe internet. Vei putea gasi postari ale celor care detin acel model de centrala si astfel vei afla daca merita achizitionat sau nu.

Poti, de asemenea, solicita recomandari importatorilor de centrale pe lemne Stropuva si cu siguranta vei primi sugestii demne de luat in considerare.

Pe piata vei gasi foarte multe modele de centrale pe lemne. Iar alegerea unui model se poate dovedi a fi destul de coplesitoare. Nu trebuie sa renunti sau sa alegi prima centrala care iti iese in cale.

Odata ce ai stabilit care este necesarul termic al casei tale, vei sti ce putere trebuie sa aiba centrala pe care o achizitionezi. Trebuie sa ai in vedere si principiul de ardere tip lumanare, deoarece acest mod de functionare a centralelor s-a dovedit a fi foarte avantajos.

Centralele termice pe lemne Stropuva folosesc acest principiu de ardere care a adus foarte multa satisfactie in randul cumparatorilor. Practic, arderea de tip lumanare are loc de sus in jos si nu invers asa cum am fost obisnuiti pana acum. Drept urmare, se obtine o autonomie generoasa dar si un randament mult mai bun precum si o ardere mai ecologica.

Asteptari pe care sa le ai de la o centrala pe lemne

Achizitia unui sistem de incalzire reprezinta poate cea mai importanta investitie pe care o faci pentru tine, pentru casa ta dar si pentru familia ta. Drept urmare, trebuie sa te asiguri ca faci o alegere cat mai buna. Iata care sunt asteptarile pe care ar trebui sa le ai de la centrala termica pe lemne pe care ti-o cumperi:

Autonomie mare

O centrala termica pe lemne te poate scoate din zona ta de confort. Iar asta deoarece, spre deosebire de centralele de apartament care sunt alimentate cu gaz, esti direct responsabil de alimentarea lor. Aceasta problema poate fi insa usor rezolvata alegand o centrala pe lemne Stropuva cu autonomie mare.

Asa cum spuneam si mai sus, o centrala pe lemne care foloseste principiul de ardere tip lumanare te poate ajuta sa scapi de grija alimentarii pentru o perioada indelungata de timp.

In cazul centralelor Stropuva, autonomia este de pana la 30 de ore cu o singura sarja de lemne. Practic, alimentezi dimineata iar pana a doua zi uiti de grija alimentarii centralei cu lemne. Aceasta centrala asigura un confort maxim tie si familiei tale.

Consumul de combustibil

In general, centralele pe lemne se remarca prin faptul ca genereaza costuri reduse pentru incalzire. Nu putem spune insa despre toate centralele pe lemne faptul ca sunt economice. De aceea, consumul de combustibil ar trebui sa fie un alt criteriu pe care sa il ai in vedere.

Si in acest caz recomandam alegerea unei centrale pe lemne care foloseste principiul de ardere tip lumanare. Iar asta deoarece acest tip de ardere garanteaza performante maxime cu o cantitate minima de combustibil solid (lemne, carbuni, brichete de rumegus, brichete de paie, rumegus, deseuri de lemn) .

Cauta o centrala pe lemne cat mai economica, iar astfel costurile pentru incalzire vor fi la randul lor reduse.

Intretinerea centralei pe lemne

Achizitia unei centrale pe lemne, alaturi de intreg sistemul de incalzire, poate fi destul de costisitoare pentru inceput. Orice cost ulterior poate fi considerat un dezavantaj, iar de aceea trebuie sa te orientezi catre o centrala cu costuri minime pentru intretinere.

Centralele termice pe lemne trebuie curatate in mod frecvent atat de cenusa rezultata in urma arderii lemnului cat si de depunerile care apar pe peretii cazanului sau pe alte elemente.

Ardere ecologica

In conditiile in care se vorbeste tot mai mult despre poluare si despre incalzirea globala, ar trebui sa faci achizitia centralei pe lemne gandindu-te la posibilele masuri care ar putea fi luate de catre autoritatile competente in viitor. Pentru a te asigura ca nu vei plati taxe suplimentare sau chiar ca nu ti se va interzice sa mai folosesti centrala pe lemne, ar trebui sa achizitionezi o centrala cu ardere ecologica.

Alege o centrala care arde lemnul integral, iar fumul rezultat sa fie cat mai curat si sa aiba efecte minime sau chiar inexistente asupra mediului.

Durata de functionare a centralei

Atunci cand faci o investitie destul de mare, precum este achizitia unei centrale pe lemne, te astepti sa te poti bucura de ea cat mai mult timp. Durata de functionare a centralei pe care ti-o achizitionezi trebuie sa fie cat mai mare, iar distribuitorul sa iti ofere o garantie in acest sens.

Un exemplu foarte bun este reprezentat de centralele pe lemne Stropuva, in cazul carora producatorul garanteaza o perioada de functionare de peste 20 de ani.

Luand in calcul fiecare aspect prezentat mai sus, cu siguranta vei reusi sa gasesti cu usurinta o centrala termica pe lemne care va fi conform asteptarilor tale!