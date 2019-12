(P) Cei mai buni antioxidanti si efectele acestora

Antioxidantii sunt substante chimice care combat un proces celular numit oxidare. Cu siguranta esti deja familiarizat cu vitaminele C si E, beta-carotenul si mineralele ca seleniu sau mangan.

De asemenea, nutrientii si substantele chimice din plante, cum ar fi flavonoidele, fenolii, polifenolii si fitoestrogenii sunt si ei antioxidanti.

Efectele antioxidantilor

Fiecare antioxidant lucreaza diferit, ei formand impreuna o echipa puternica de combatere a radicalilor liberi. In urma prelucarii alimentelor, corpul produce radicali liberi. Totodata, radiatiile solare, toxinele din alimente, poluarea si alcoolul pot fi si ei factori care produc radicalii liberi. Antioxidantii opresc radicalii liberi inainte ca ei sa se formeze si sa devina daunatori.

Vitamina E

Acest antioxidant este solubil in grasimi si combate radicalii liberi care ataca grasimile din peretii celulari. De asemenea, vitamina E poate opri colesterolul LDL sa se transforme intr-o forma care poate intari arterele, generand boli cardiovasculare. Vitamina E se poate obtine din cereale integrale, uleiuri vegetale (masline, floarea-soarelui, canola), nuci si legume verzi.

Vitamina C

Cunoscuta si sub denumirea de acid ascorbic, vitamina C este solubila in apa si poate ajuta la prevenirea bolilor de stomac, plamani sau sistem digestiv. Vitamina C se gaseste in legume verzi si citrice precum portocala sau grapefruit. De preferat ca acestea sa fie consumate crude pentru ca gatitul lor poate distruge vitamina C.

Beta-caroten

Beta-carotenul este un carotenoid solubil in grasimi. El este pigmentii galbeni, portocalii sau rosii din legume si fructe. Corpul il trasnforma in retinol, substanta necesara pentru buna functionare a vazului. Poate fi periculos daca se ia sub forma de supliment, asa ca cel mai bine ar fi sa vina din alimente. Se poate gasi in fructe, afine, morcovi, dovlecei, spanac si alte legume verzi.

Licopenul

Acest caretonoid poate ajuta la protejarea impotriva afectiunilor de prostata, plamani sau sani. El se gaseste in rosiile gatite si procesate (sosul pentru paste, suc de rosii, bulion, etc). Incalzirea rosiilor faciliteaza absorbtia licopenului de catre corp. Pentru a ajuta organismul sa foloseasca acest nutrient se recomanda sa adaugati si un pic de grasime, cum ar fi uleiul de masline.

Seleniul

Seleniul se gaseste in sol si in apa si este un mineral care ajuta tiroida sa functioneze. Cercetarile sugereaza ca el ajuta si la protejarea impotriva bolilor pulmonare sau ale prostatei. Daca este administrat sub forma de supliment exista riscul sa iei prea mult si acest lucru poate duce la probleme digestive, pierderea parului si a unghiilor si chiar la ciroza hepatica. El se gaseste in afine, ceapa, usturoi, nuci, soia, fructe de mare, carne si ficat.

Flavonoizii

Oamenii de stiinta cunosc in prezent mai mult de 4.000 de flavonoizi aflati in fructe si legume. Fiecare planta contine o combinatie diferita de flavonoizi. Ei ajuta la protejarea impotriva bolilor de inima, a artritei, imbatranirii, cataractei, pierderii de memorie, accidente vasculare cerebrale, inflamatii si infectii. Se gasesc in ceai verde, struguri, vin rosu, mere, ciocolata si fructe de padure.

Acizi grasi Omega 3 si Omega 6

Omega 3 ajuta la protejarea impotriva bolilor de inima, accidente vasculare cerebrale, artrita si cataracta, in timp ce Omega 6 ajuta la ameliorarea eczemelor, psoriazisului si osteoporozei. Corpul nu poate produce acesti acizi grasi esentiali care ajuta la oprirea inflamatiilor, iar oamenii, in general, nu beneficiaza de raportul corespunzator de Omega 3 si Omega 6 din alimentatie. Pentru a echilibra valorile, se recomanda sa consumam mai putin Omega 6 si mai mult Omega 3.

Un raport echilibrat inseamna patru parti de Omega 6 la o parte de Omega 3. Exista suplimente, dar cel mai bine este cand acesti acizi grasi provin din alimente. Omega 3 se gaseste in somon, ton, sardine si nuci, in timp ce Omega 6 se gaseste in uleiuri vegetale, nuci si pasari de curte.

Fructele si legumele sunt secretul

Legumele si fructele sunt bogate in antioxidanti si s-a dovedit ca daca vom consuma mai multe dintre acestea, posibilitatea de imbolnavire scade. Nu se stie exact de ce. Poate fi vorba despre antioxidanti sau despre alte substante chimice din legume si fructe. Sau poate fi vorba despre faptul ca persoanele care consuma mai multe legume si fructe, in general, au si un stil de viata mai sanatos. Studiile continua in acest sens.

