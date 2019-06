(P) Base One – un produs revoluționar pentru unghii perfecte

Dacă dorim un produs de excepție, care să ne facă unghiile și manichiura să arate desăvârșit, atunci base one este soluția pentru a avea parte de ceea ce ne dorim.

Mâinile îngrijite și aspectul unghiilor pot spune multe despre grija pe care ne-o acordăm. Cu cât acestea arată mai bine, cu atât impresia pe care o producem cu fiecare gest va fi mai apreciată.

Atunci când ne facem manichiura unele dintre cele mai importante detalii sunt legate de aspectul și rezistența ei. De multe ori aceste efecte nu se pot obține fără a dispune de unghii sănătoase. Pentru a realiza acest lucru folosirea produselor din gama Base One UV poate fi de cel mai mare ajutor.

Care sunt principalele avantaje oferite de acest produs?

Având în compoziția sa elemente nutritive și uleiuri esențiale, acest produs vine cu o serie de proprietăți care ne vor aduce rapid o îmbunătățire a aspectului și a rezistenței unghiilor. Printre cele mai importante avantaje menționăm:

• protejează și întărește unghia, împiedicând exfolierea sa;

• nu conține substanțe care să afecteze în timp unghia;

• unghia va arăta mai sănătoasă și cu un aspect vizibil mai frumos;

• nu conține alergeni sau alte substnțe care pot avea efecte asemănătoare;

• reprezintă o bază excelentă pentru aplicarea de lacuri și oje care se vor menține mult mai mult timp;

• are un rol important în reconstrucția și modelarea unghiei;

• unghia și manichiura vor arăta natural și cu un aspect perfect.

Pentru a ne bucura cât mai mult timp posibil de rezultate unei manichiuri deosebite, este foarte important ca aceasta să fie realizată respectând anumiți pași și folosind produse cât mai adecvate, de cea mai bună calitate. Pentru a obține ceea ce dorim avem nevoie de:

• o bază sau un gel de modelare cât mai flexibil și rezistent, care să nu sară la lovituri;

• o bază care să hranească cât mai bine unghia și care să remedieze problemele pe care aceasta le poate avea

• o bază care să granteze rezistența celorlalte produse pe care le folosim peste ea.

Base One UV include o gamă de produse care au grijă cel mai bine de toate cele trei aspecte menționate anterior. Gelul Clear Base One UV reprezinta primul pas pentru a începe procesul, dupa care se folosește gelul de modelare Base One UV. Acesta din urmă va fi aplicat și prelucrat corespunzator, după care va fi pilit foarte putin.

De unde puteți cumpăra produsele Base One UV?

Din magazinul online Nails Up puteți achiziționa atât gelul Clear Base One UV, cât și gelul de modelare și de camuflaj. Aceste geluri sunt disponibile în diferite nuanțe, având posibilitatea de a alege varianta cât mai potrivită pentru tipul de manichiură preferat. Se poate opta pentru un nude, un roz sau nuanțe luminoase. Aceste produse sunt potrivite chiar și pentru cele care preferă un stil mai natural sau varianta french. Toate soluțiile sunt ideale pentru a realiza o manichiura fină și cât mai elegantă.