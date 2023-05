(P) Adidași de purtat cu costume – sfaturi

Vestea bună este că, în zilele noastre, purtarea unui costum nu este sinonimă cu disconfort maxim. Pentru că sunt conștienți că acest stil devine obligatoriu chiar și în cele mai mari companii, designerii de costume oferă din ce în ce mai mult fiecărui model posibila notă de confort și informalitate. De asemenea, obligația de a completa costumul cu pantofi clasici nu mai este atât de comună. A alege să îmbine două stiluri aparent opuse și a ști să alegi adidasi baieti pe care să îi porți la costum este astăzi o afirmare a personalității și a încrederii.

În postarea de astăzi îți vom oferi câteva sfaturi de tenis pe care să le porți la costume, vino să descoperi noile tendințe și să te inspiri din look-urile pe care le-am ales pentru tine.

Nevoia de a te simți confortabil urmărind tendințele din lumea modei este din ce în ce mai mare. Totuși, trebuie să purtăm îmbrăcăminte adecvată pentru fiecare ocazie și, un exemplu în acest sens, este locul de muncă. Într-un mediu de birou, suntem adesea restricționați la ținute mai formale, cum ar fi costumele cu pantaloni și un blazer.

Cu toate acestea, costumele nu se mai poartă doar la locul de muncă. În zilele noastre, acestea au devenit indispensabile vieții de zi cu zi a multora datorită eleganței pe care o conferă celor care le folosesc. Cu toate acestea, când vine vorba de pantofi, este o altă poveste. Adesea, pantofii purtati cu costume devin incomozi pentru a rezista unei zile lungi la serviciu, mai ales daca iti place sa porti costumul si in afara locului de munca. Prin urmare, tendința de a combina acest stil mai formal cu teniși este din ce în ce mai o tendință.

Cum să porți adidași cu un costum?

Nu crezi în combinarea adidașilor cu costumele? Așa că, înainte de a citi mai departe, fii surprins de aceste conjugări.

După cum puteți vedea în fotografiile de mai jos, chiar și vedete precum actorul Nicholas Hoult, cântărețul Lucky Daye și Daniel Craig din filmul „ 007 ” au încălcat deja formalitatea covoarelor roșii schimbând pantofii formali cu adidași simpli care se combină foarte bine cu eleganta.de fapt. Culorile in tendinte sunt culorile pastelate (roz si albastru) si bineinteles, cel mai clasic costum in tonuri inchise. Asumă-ți riscuri și diversifică-te în nuanțele de costume pentru a le combina cu cei mai buni adidași ai tăi.

Dar nu doar bărbații s-au alăturat acestui trend! Da, pantalonii și costumele blazer sunt în general masculine. Cu toate acestea, într-o lume în continuă luptă pentru egalitate în drepturi, acest tip de îmbrăcăminte este din ce în ce mai folosit de doamne. Este cazul fețelor celebre pe care le vedem mai jos, precum modelul Hailey Bieber, actrița Anne Hathaway și, de asemenea, modelul Karlie Kloss.

Tonul roșu dintr-un costum merge foarte bine, împreună cu un hanorac pentru un look de lucru mai confortabil și mai relaxat. Poti folosi si tonul alb intr-un costum pentru a te combina cu diverse stiluri de adidasi si bineinteles, costumul clasic intr-un ton inchis care arata mereu bine cu orice ocazie, cu pantofi care il fac sa iasa in evidenta!

Adidași de purtat cu costume – bărbați

În general, bărbații optează pentru modele mai sobre, care le permit să treacă mai neobservate, deoarece preferă să se simtă practice și confortabile. În ceea ce privește folosirea adidașilor cu costume, opțiunile sunt și cele mai discrete.

The All Star , de la brandul Converse, sunt unul dintre modelele preferate de purtat cu costume sau cu orice alte haine care iti plac. Luați, de exemplu, modelul clasic negru All Star care arată grozav cu un costum negru și o cămașă albă. Dacă preferați un costum de culoare mai deschisă, precum gri sau albastru deschis, adidașii All Star albaștri sunt și ei o opțiune excelentă.

Totusi, daca preferi modele mai clasice, poti opta pentru adidasii Gant Sundale Navy Blue sau Gant Mc Julien Cupsole in maro coniac . Acest model de piele seamănă cu cei mai clasici pantofi și, prin urmare, este ideal pentru a fi purtat fără ca nimeni să observe că sunt adidași! Combină aceste modele mai tipice cu costume în tonuri de gri, bej, negru sau alb. Opțiunile care se potrivesc cu aceste modele sunt mai multe.

Bărbații nu sunt singurii care poartă costume, avem și idei originale și confortabile pentru doamne pe care să le încerce! Costumele pentru femei sunt adesea pantaloni ceva mai largi sau corsari. Cele mai variate opțiuni de culoare rup formalitatea. Pentru acest sezon, una dintre tendințe sunt costumele din satin cu culori pastelate sau costumele cu dungi care creează modele folosite la pantalonii din material textil, după cum puteți vedea mai jos. Dungile negre, albe și gri sunt foarte în vogă!

Fără îndoială că acest model este o alegere grozavă pentru un costum, iar dacă îl porți cu pantofi sport albi, va arăta și mai bine! Poți opta pentru pantofii de sport Tommy Hilfiger Branded Outsole Strappy cu detalii aurii, dacă costumul are o culoare mai discretă. Daca preferi ceva cu mici detalii in tonuri argintii discrete, acesti adidasi Pepe Jeans Adams Lamu sunt modelul pe care il cauti!

În ceea ce privește culoarea adidașilor, albul este în continuare o nuanță preferată, dar, așa cum ați observat deja, există întotdeauna mici detalii care îi sparg simplitatea și pun și mai mult accent costumului pe care îl porți. Ca și Paietele Brompton de la Pepe Jeans care au paiete mici pe călcâi argintiu. Nu sunt cei mai buni? Dacă preferați să rămâneți sus, ce zici de Converse All Star Lift Silver cu platformă? Sunt sigur că o să-ți placă combinația.

În multe locuri de muncă se aplică conceptul de vineri casual , adică există o zi pe săptămână, de obicei vineri, când ai voie să porți haine mai relaxate. În această zi, blugii și adidașii sunt bineveniți, dar, fie că este vineri lejer sau nu, este întotdeauna o idee bună să combinați adidașii cu costumul!

Dată publicare: 15-05-2023



