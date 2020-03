(P) 8 Martie: 8 Cele mai vândute cadouri deosebite pentru femei

Ziua Internațională a Femeii este sărbătorită în multe țări din intreagă lume. 8 Martie este momentul potrivit pentru a recunoaște realizările femeilor și contribuția lor în familie.

De asemenea, această zi specială evidențiază aportul femeilor în dezvoltarea societății. Dar, în 2020 sărbătoarea pică într-un moment al istoriei în care femeia are un rol extrem de complex și solicitant.

6 din 8 femei moderne luptă zilnic cu stresul



Potrivit unui sondaj realizat în Marea Britanie privind impactul stresului, 81% dintre femeile moderne participante au declarat că s-au simțit copleșite de sarcini și probleme în ultimul an. Procentul bărbaților a fost de 67%. Cel mai probabil, 19% din restul femeilor au fost prea ocupate sau prea sleite de puteri ca să răspundă întrebărilor.



Cert este că aceste cifre confirmă faptul că femeia modernă este pusă în fața unor provocări incredibile, în fiecare zi. Este o bună gospodină și femeie de carieră, studentă cu un job part time, casnică și freelancer, mamă și profesor pentru copiii ei. Femeia modernă își face griji pentru toți cei dragi din jurul său și tinde să se neglijeze. Este iubită, soție, mama, fiică, soră, colegă și reușește să-și îndeplinească rolurile extraordinar.



Avand in vedere aceste lucruri, cele mai noi si originale cadouri de 8 Martie 2020 sunt despre protectia, aprecierea, sustinerea si grija pentru bunastarea femeii moderne.



Am stat de vorbă cu cei de la Mindblower, magazin online de cadouri neobișnuite , care ne-au dezvăluit ce surprize inedite le așteptă pe femei de 8 Martie. Tot de la ei am aflat că nu doar bărbații sunt cei care au ales deja cadouri semnificative pentru femeile din viața lor. De câțiva ani s-a creat o tradiție în rândul femeilor de a-și oferi reciproc mici atenții. Practica funcționează în special în rândul celor mai bune prietene, surori, colege, mame etc.

8 Cele mai vândute cadouri deosebite pentru femei

1. Cadouri personalizate - de la 39 de lei



Potrivit magazinului online Mindblower, unele din cele mai solicitate cadouri de 8 Martie în 2020, sunt cărțile și cupoanele personalizate. Există cărticele tematice cu 50 de motive pentru care ești mai bună mama, cea mai bună prietenă, soră sau iubită. Acestea pot fi completate cu numele celui care oferă cadoul, respectiv cu numele femeii care va primi cartea. Pe fiecara pagină există o sugestie de completare a unui motiv diferit de apreciere pentru persoana dragă.



Cupoanele personalizate sunt la rândul lor un cadou original, cu diferite promisiuni și provocări voluntare amuzante, casnice sau romantice, pe care cel care le oferă va trebui să le îndeplinească la un moment dat. Prin urmare, poți oferi unei femei 20 de favoruri diferite pe care te angajezi să le duci la îndeplinire în viitorul apropiat.

2. Difuzor aromaterapie Picătura - 169 lei





Un aparat pentru difuzia uleiurilor esențiale este, fără îndoială, una din cele mai interesante idei de cadouri pentru Ziua Femeii. El ajută la crearea unei atmosfere de farmec în casă ori la birou și funcționează inclusiv ca lampă de veghe.



Poate fi folosit cu o multume de tipuri de uleiuri esențiale, multe din ele renumite pentru proprietățile benefice: combaterea stresului și anxietății, inducerea unei stări de calm, crearea condițiilor propice pentru un somn mai profund și mai sănătos, o hidratare mai bună a pielii, curățarea mediilor indoor de bacterii și alte microorganisme nefaste.



3. Yoga Game cu zaruri din lemn - 46 lei





Stres, neliniște, probleme - femeia modernă este intens expusă acestor factori. Stresul cronic și anxietatea sunt condiții care ne afectează mai mult ca niciodată, iar în timp ele pot produce tulburări ale spiritului și corpului, cu un risc crescut de boli cronice.



Din fericire, există Yoga. Mai multe corpuri de cercetare din lume sprijină practicile Yoga, mindfulness și respirația controlată (așa cum se întâmplă în cazul ședințelor de Yoga), ca fiind cele mai eficiente instrumente de reglare a stresului și de reechilibrare a sistemului nervos.



În aceste circumstanțe, zarurile din lemn cu poziții Yoga reprezintă unul din cele mai semnificative cadouri femei de 8 Martie. Cele 7 zaruri sunt o adevărată inspirație, un declanșator de creativitate și energii pozitive.

4. Flori nemuritoare, trandafiri criogenati și trandafiri din aur - de la 99 lei





Femeile adoră să primească flori proaspete, în special trandafiri. Dar, problema cu acestea este că se ofilesc într-un timp foarte scurt și trebuie aruncate la coș. O alternativă nouă și ingenioasă de a bucura inima unei femei, sunt florile nemuritoare.



De 8 Martie poți alege să dăruiești un trandafir de aur placat cu 24K sau un trandafir criogenat superb, în diferite culori, inclusiv multicolor. Va fi un gest care confirmă aprecierea și dragostea eternă pentru o femeie extraordinară din viața ta.

5. Carduri razuibile Self-care





Aceste carduri sunt un cadou minunat de 8 martie pentru că oferă ocazia unei femei speciale din viața ta să-și aducă aminte că ea este cea mai importantă resursă a ei, că trebuie să-și acorde prioritate din când în când și să aibă mai multă grijă de ea.



Sunt 52 de carduri de auto-consiliere, împărțite pe 4 secțiuni mari: iubire, familie, muncă, self- care. Sunt pline de citate inspiraționale, bogate în sfaturi și mici taskuri menite să ofere un ghid lejer de a face față stresului și problemelor zilnice, atât de prezente în era în care trăim.

6. Mindfulness Kit de buzunar - 99 lei





Orice femeie modernă ar trebui să aibă acest kit la îndemână, pentru a se elibera de stresul sarcinilor și pentru a-și stabili niște priorități, pentru a se concentra mai bine și pentru a-și pune un pic gândurile în ordine. Doar 10 minute, care se scurg dintr-o clepsidră mică.



Kitul mindfulness de buzunar include clepsidra, două creioane parfumate, sfaturi, citate inspiraționale și motivaționale, sugestii de organizare și conștientizare a valorii propriei persoane. "Cum a fost ziua ta", "Sunt mândră de...", "Mulțumesc pentru...", "Mâine îmi propun să..." - iată câteva sugestii de întrebări culese din carnețel.

7. Șezi comod, husă cu centre de masaj - 296 lei





În categoria cadourilor de wellbeing, relaxare, răsfăț și grijă pentru femeia modernă care face față zilnic celor mai diverse și complexe provocări, se află și această salteluță cu mai multe centre de masaj. Este extrem de versatilă, în sensul că poate fi așezată atât pe scaunul de birou, cât și pe pe scaunul din mașină sau pe oricare alt scaun. Relaxează musculatura, acționând eficient in zona gâtului, a spatelui, a taliei și coapselor.

8. Puzzle 3D Cufăr Comori - Model Mecanic din Lemn Ugears - 206 lei





Orice femeie este atrasă de bijuterii și idei pentru organizarea lor. Dar puzzle 3D Cufăr Comori este mai mult decât o simplă cutiuță pentru bijuterii. Pachetul cuprinde 190 de piese din lemn care se îmbină perfect, fără adeziv și alte unelte, pentru ca la final să rezulte un minunat cufăr pentru păstrarea bijuteriilor. Cu ajutorul unei cheițe speciale din lemn și a rotițelor de angrenare, capacul cufărului se ridică încet pentru a dezvălui spațiul secret interior.



