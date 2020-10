Companiile își pot crea propriile aplicații de business mai ușor, mai rapid și avantajos din punct de vedere al costurilor

Cu ajutorul platformei Arggo BPM atât echipa companiei Arggo Consulting, cât și clienții pot dezvolta aplicații de business, automatizând fluxuri de business de la cele mai simple, la cele mai complexe.

Compania Arggo Consulting, companie românească specializată în furnizarea de servicii de consultanță și în crearea și implementarea de soluții software, a conceput platforma Arggo BPM (Business Process Management) pentru a simplifica crearea de aplicații de business cu ajutorul cărora companiile își pot automatiza parțial sau în întregime fluxurile de business. Portofoliul Arggo Consulting cuprinde atât soluții și produse de business semnate Microsoft, cât și soluții proprii.

Până în prezent, prin intermediul platformei Arggo BPM, echipa companiei a dezvoltat soluții verticale dedicate unor industrii precum banking, legal, construcții sau healthcare, dar și soluții orizontale pentru zona financiar-administrativă, de achiziții sau mobile SFA.



Numeroși clienți au ales să își construiască aplicații de business pe baza platformei Arggo BPM. Printre aceștia enumerăm companii precum: Aquila, Blue Air, Automobile Bavaria, Comfert, Catena, Fildas, Qualitance, Băneasa Developments, Baumit, Doctor Leahu, Libra Bank, Kruk, Klass Wagen, Klarwin, Kwizda Agro, Redoxim, Viarom etc.



Indiferent de mărimea companiei sau de complexitatea activității acesteia, cu ajutorul platformei Arggo BPM fluxurile de business pot fi automatizate și transpuse într-o aplicație web modernă, user-friendly, care să ajute la îmbunătățirea modului de desfășurare a activităților. Automatizarea fluxului de lucru (workflow) reprezintă elementul fundamental a ceea ce face platforma Arggo BPM. Platforma oferă conectori de integrare nativă cu principalele soluții de business cum sunt cele ale unor furnizori precum Microsoft (Dynamics și SharePoint), Oracle sau SAP și permite integrarea cu orice sistem intern sau extern pe care îl are compania.



Platforma Arggo BPM are un nivel de customizare foarte ridicat și permite utilizatorilor să creeze de la aplicații simple, cum ar fi aprobarea facturilor, achizițiilor sau cheltuielilor, la aplicații complexe, cum ar fi cele pentru gestionarea completă a unui proces de acordare de împrumuturi bancare.



Utilizarea Arggo BPM are numeroase beneficii, ajutând la implementarea procesului de business, dar și la operarea și monitorizarea acestuia. Astfel, aplicațiile create pe baza platformei pot măsura și raporta indicatori de performanță pentru fiecare proces implementat. Acest tip de raportări furnizează informații despre durata activităților și le evidențiază pe cele care se dubleză și care pot îngreuna procesele companiei.



Implementarea unei astfel de aplicații duce la îmbunătățirea proceselor de business, la diminuarea costurilor și la creșterea productivității din cadrul companiei.



„Platforma Arggo BPM se adresează în primul rând companiilor ce doresc să-și optimizeze singure activitatea prin intermediul tehnologiilor IT. Procesul de implementare începe cu definirea procesului de business, adică a activităților ce au loc în cadrul acestuia, a modului în care se succed și a rolurilor din companie ce desfășoară aceste activități. Pasul următor este definirea interfețelor vizuale, adică formatul și informațiile de care este nevoie pentru a putea realiza activitățile destinate utilizatorilor. Pe măsură ce se construiesc interfețele vizuale se identifică și modelul de date necesar desfășurării procesului. Modelul de date reprezintă totalitatea informațiilor colectate și vizibile în cadrul procesului. Platforma suportă integrarea cu alte sisteme existente în cardul companiei sau externe printr-o suita de conectori, lucru ce permite aducerea sau trimiterea de informații din și către acestea. Toți pașii descriși mai sus se realizează în mod vizual într-o aplicație web de administrare a platformei, fără a fi nevoie de cunoștințe tehnice de dezvoltare. Ce este nevoie din partea utilizatorului este o gândire logica și structurată. Rezultatul este o aplicație web modernă ce poate fi ușor întreținută și modificată”, a declarat Marius Tudosie, Senior Solution Architect, Arggo Consulting.



Pentru platforma Arggo BPM, Arggo Consulting pune la dispoziția clienților trei opțiuni din care pot alege: fie pot achiziționa platforma pentru a-și crea singuri propriile aplicații, fie pot alege o soluție de business deja existentă, fie pot alege varianta de soluție personalizată realizată de către echipa Arggo Consulting.



Mai multe informații despre platforma Arggo BPM se pot găsi pe website-ul: https://arggobpm.solutions/

Articol susținut de Arggo Consulting