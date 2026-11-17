Cea mai recentă selecție este la categoria „Cea mai bună interpretare R&B solo”, pentru piesa „Morning Dew”. Artista deține și recordul pentru cele mai multe trofee Grammy câștigate, 35 la număr.

În fruntea nominalizărilor pentru ediția de anul viitor se află, însă, cântăreața britanică Raye, cu 11 selecții.

Performanța ei egalează recordul stabilit de Beyoncé pentru o artistă într-un singur an.

Pe locul al doilea este cântăreața spaniolă Rosalía, cu 9 nominalizări. Gala premiilor Grammy va avea loc pe 7 februarie, în Los Angeles.