„Întrevederea a avut loc în contextul preocupării constante a Ministerului Justiției pentru situația doamnei Alina Apostol și al demersurilor susținute ale instituției pentru identificarea și valorificarea tuturor posibilităților legale și instituționale care pot contribui la soluționarea cauzei și la transferarea acesteia în România. Discuțiile au oferit prilejul unei informări directe asupra demersurilor întreprinse, al analizării etapelor următoare și al reafirmării disponibilității Ministerului Justiției de a continua implicarea instituțională, cu toată responsabilitatea și atenția pe care o astfel de situație le impune”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Ministerul Justiției, conform News.ro.

„Ministerul Justiției rămâne alături de familie în acest demers”

Radu Marinescu a subliniat importanța menținerii unui dialog constant cu familia și a unei colaborări susținute cu toți factorii instituționali implicați, astfel încât toate căile legale disponibile să fie avute în vedere și valorificate în vederea atingerii obiectivului comun: revenirea Alinei Apostol în România.

„Ministerul Justiției rămâne alături de familie în acest demers și va continua să depună eforturile care intră în sfera sa de competență pentru identificarea unei soluții, având în vedere atât exigențele cadrului legal, cât și dimensiunea profund umană a acestei situații”, scrie în comunicat.

Alina Apostol a fost condamnată, în iulie 2019, de Curtea Populară din orașul Quanzhou la 13 ani și jumătate de detenție pentru o fraudă cu cardul bancar. Sentința a fost parțial recunoscută de autoritățile din România, infracțiunea fiind asimilată celor de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces la un sistem informatic, prevăzute în legislația românească.

Printr-o sentință din martie 2023 a Curții de Apel București, autoritățile judiciare române au adaptat pedeapsa aplicată de autoritățile chineze la 9 ani și 4 luni de închisoare. Curtea de Apel a dispus transferul într-un penitenciar din România, în baza cooperării internaționale în materie penală. Cu toate acestea, autoritățile nu au dus-o în țară pe femeia condamnată.

Întâlnirea dintre ministrul Justiției, Radu Marinescu, tatăl Alinei Apostol și avocatul ales al familiei a avut loc miercuri, la sediul Ministerului Justiției.