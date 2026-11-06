Au fost evacuate ape de santină amestecate cu produse petroliere, potrivit News.ro.

„În seara zilei de 26 septembrie 2026, în Portul Brăila, dana 26, s-a produs o poluare a apelor fluviului Dunărea, mal stâng, cu ape de santină în amestec cu produse petroliere, care au fost evacuate în mod accidental de la bordul unei nave maritime, acostată la cheu în dana menționată”, anunță, vineri, Garda de Mediu Brăila.

Comisarii au făcut verificări la fața locului.

„În urma controlului efectuat de comisari din cadrul GNM CJ Brăila, împreună cu reprezentanți ai SGA Brăila și Căpităniei Portului Brăila, sursa de poluare a fost confirmată, iar reprezentanții SGA Brăila au administrat substanțe petroabsorbante pe toată suprafața poluată, de cca. 400 mp luciu de apă, până la eliminarea fenomenului de poluare în totalitate”, a mai transmis sursa citată.

Armatorul navei a fost amendat cu 50.000 de lei.