Mali Osmelak nu și-ar fi imaginat niciodată că activitatea de vânzare a hainelor pe platforma Vinted va ajunge să o ducă în instanță, în încercarea de a recupera aproape 6.000 de lire sterline. Femeia a început să vândă pe platformă pentru a obține un venit suplimentar, în timp ce încerca să țină sub control boala Crohn de care suferă și să aibă grijă de fiica sa, în vârstă de patru ani, relatează BBC.

Situația s-a complicat în martie, când a devenit vânzător profesionist. Mali nu a reușit să finalizeze procesul de verificare solicitat de Vinted, iar aproape 6.000 de lire obținute din vânzări au rămas blocate în portofelul său virtual de pe platformă. După mai multe săptămâni în care a încercat fără succes să rezolve problema, femeia a decis să acționeze compania în instanță.

Reprezentanții Vinted susțin că vânzătorilor li se poate solicita să treacă prin verificări suplimentare pentru respectarea cerințelor legale și de reglementare. Compania afirmă, totodată, că 98% dintre tranzacții se desfășoară fără probleme și fără să fie necesară intervenția echipei de asistență.

Vinted este una dintre cele mai populare platforme de comerț online, unde are aproximativ 17 milioane de utilizatori. Unul dintre avantajele serviciului este că nu percepe comisioane vânzătorilor pentru publicarea anunțurilor.

După ce BBC a relatat despre utilizatori ale căror conturi au fost suspendate sau închise, zeci de persoane au contactat publicația pentru a povesti că au întâmpinat dificultăți în accesarea banilor din portofelele virtuale Vinted.

Povestea lui Mali

Mali s-a înscris pe platformă în 2024, inițial pentru a obține un venit suplimentar. Cererea pentru articolele sport second-hand pe care le comercializa a crescut rapid, iar în doar câteva luni și-a înființat o societate comercială pentru a-și dezvolta afacerea.

În acest an, femeia și-a creat un cont Vinted Pro, destinat persoanelor care comercializează un volum mare de produse și sunt înregistrate ca profesioniști. În câteva săptămâni, a realizat vânzări în valoare de aproape 6.000 de lire sterline. Când a încercat să retragă banii, a descoperit însă că accesul la cont fusese restricționat și că trebuia să finalizeze o procedură de verificare.

„M-am gândit: «Nicio problemă, nu este ceva atât de complicat». Îmi înființasem firma cu ajutorul unui contabil și aveam toate informațiile de care aveau nevoie”, a povestit Mali.

Femeia spune că a observat o eroare în modul în care Vinted îi înregistrase numele și a semnalat problema companiei. Cu toate acestea, situația nu a fost remediată, iar procesul de verificare continua să eșueze.

Mali susține că a rămas blocată într-un șir de răspunsuri automate, fără să primească o soluție concretă. Pentru a încerca să rezolve problema, a contactat și Mangopay, compania care administra la acel moment portofelele virtuale ale vânzătorilor Vinted și procesa tranzacțiile de pe platformă. Reprezentanții acesteia au îndrumat-o însă înapoi către Vinted.

După opt săptămâni în care nu a putut avea acces la bani, femeia a decis să le acționeze în instanță pe ambele companii, cheltuind 455 de lire sterline pentru taxele judiciare.

„Am nevoie de acei bani”

La doar trei zile după depunerea acțiunii în instanță, contul lui Mali a fost, potrivit acesteia, „ca prin magie” verificat, iar femeia a putut să își retragă banii.

Cu toate acestea, ea a decis să continue procesul, în încercarea de a recupera taxele judiciare, cheltuielile și dobânzile. În iunie, a obținut o hotărâre în lipsă, după ce nici Vinted, nici Mangopay nu au răspuns acțiunii sale. Instanța a dispus ca cele două companii să îi plătească 1.207,50 lire sterline.

Femeia nu a primit însă nici până acum suma respectivă. Ulterior, a fost informată că Vinted și Mangopay au solicitat anularea hotărârii, iar o audiere în acest caz este programată pentru luna decembrie.

„Totul a fost absurd și extrem de stresant. Am nevoie de acei bani. Voi lupta în continuare. Le voi explica celor de la instanță că sistemul lor este complet defect. Aveam nevoie de ajutor și nu m-a ajutat nimeni”, a declarat Mali.

Vinted a transmis că verificarea contului femeii nu a putut fi finalizată deoarece documentele prezentate nu corespundeau numelui înregistrat în cont.

„Între timp, am ajutat-o să își actualizeze datele, iar contul său este acum verificat”, au precizat reprezentanții companiei.

Vinted nu a răspuns întrebărilor BBC referitoare la acțiunea în instanță inițiată de Mali și pe care aceasta intenționează să o continue.

La rândul său, Mangopay a transmis că este obligată să respecte confidențialitatea profesională și normele privind protecția datelor, motiv pentru care nu poate comenta cazuri individuale care implică utilizatorii sau clienții săi și nici nu poate oferi detalii despre anumite conturi, tranzacții sau litigii.