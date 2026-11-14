Fenomenul, asociat tendinței „heightmaxxing”, se răspândește în mediul online, unde tinerii găsesc recomandări privind administrarea și procurarea medicamentului, scrie Metro.

Erdafitinibul, cunoscut și sub numele comercial Balversa, nu este aprobat pentru stimularea creșterii în înălțime, iar siguranța și eficacitatea sa nu au fost stabilite pentru copii și adolescenți.

Tinerii care l-au utilizat au raportat efecte secundare precum dureri articulare, sângerări nazale, uscăciunea severă a pielii și chiar căderea unghiilor.

Medicii avertizează că administrarea medicamentului în afara indicațiilor aprobate poate avea consecințe grave, inclusiv probleme de vedere, ulcerații bucale, diaree și căderea părului.

În plus, nu există dovezi că erdafitinibul îi face pe adolescenții sănătoși mai înalți, iar după închiderea cartilajelor de creștere, niciun medicament nu mai poate crește înălțimea.

Specialiștii îi sfătuiesc pe părinți să discute deschis cu adolescenții despre motivele pentru care își doresc să fie mai înalți și să nu îi confrunte imediat.

Dacă există suspiciunea că un copil a înghițit erdafitinib, recomandarea este apelarea serviciului de urgență sau prezentarea imediată la spital, fără a aștepta apariția simptomelor.