Iar pe rețelele de socializare a început o adevărată operațiune de „introducere pe furiș” a Crăciunului în case. Soțiile aduc decorațiuni, le ascund prin dulapuri și încearcă să le monteze fără să observe partenerii.

În magazine găsim de la decorațiuni clasice, în roșu și auriu, până la ornamente moderne, în nuanțe de alb, argintiu sau crem. Prețurile pentru decorațiunile interioare, în miniatură, pornesc de la 6 lei, iar cele mari, cu muzică, pot ajunge până la 700 de lei.

Corespondent PROTV: „Globurile, instalațiile luminoase, figurinele și brazii artificiali au apărut deja la raft în majoritatea supermarketurilor din țară. Iar cei care vor să-și decoreze casa din timp sau să evite aglomerația din luna decembrie au venit deja la cumpărături.”

Dacă în urmă cu câțiva ani decorațiunile erau păstrate și refolosite de la un Crăciun la altul, acum mulți își aleg o temă diferită în fiecare sezon.

Femeie: „La sfârșitul lunii noiembrie împodobesc bradul, din timp ca să mă bucur de sărbători. Trebuie să ne apucăm din timp să facem.”

O altă direcție este cea naturală, cu decorațiuni din lemn, textile, materiale împletite și verdeață. Iar fundițele rămân accesoriile preferate: mari, colorate, pot fi puse în brad, pe uși sau chiar pe spătarele scaunelor.

Peter Balla, designer: „Se caută elemente colecționate din natură, lemnul, măceșe, castani. Tot ce găsim prin natură putem transforma în decorațiuni. Ar trebui să fim atenți să alegem ornamente naturale, să evităm plasticul, kitschurile.”

De asemenea, brazii artificiali sunt considerați de mulți o investiție.

Cătălin Dincu, coordonator magazin: „Decorațiunile le-am expus la începutul lunii și clienții s-au arătat interesați, însă vânzările încep să crească în ultima săptămână din luna noiembrie și primele 2 din decembrie. Anul acesta am adus o gamă de brazi artificiali foarte vastă, 80 de modele. Avem decorațiuni luminate inclusiv de exterior.”

Astfel de filmulețe amuzante sunt acum în trend pe rețelele de socializare, cu soțiile care simt deja atmosfera sărbătorilor și încep pregătirile pe ascuns.