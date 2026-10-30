Fie că organizezi o aniversare într-un cadru restrâns sau un majorat plin de distracţie, WOW Hambar îţi oferă un cadru fermecător pentru petrecerea ta, în mijlocul naturii, la doar 15 minute de Bucureşti.

O locație specială pentru aniversări de neuitat

Aflat în Domnești, WOW Hambar combină atmosfera rustică a unui hambar pentru evenimente cu frumusețea grădinilor mari și a lacului. Este o locație unde poți organiza petreceri diferite de cele desfășurate în spații convenționale și îți oferă libertatea de a alege un concept potrivit stilului și dorințelor tale.

Hambarul are un interior mare de 600 de metri pătrați şi poate găzdui până la 200 de persoane, iar zonele exterioare oferă diverse posibilități pentru petreceri în aer liber. Grădina și pontoanele de pe malul lacului completează decorul superb și oferă cadre fermecătoare pentru ședințe foto, momente de relaxare și întâlniri cu cei dragi.

Majoratul perfect începe cu un concept personalizat

Majoratul este una dintre cele mai importante petreceri pentru un tânăr, iar organizarea unei petreceri merită atenție la fiecare detaliu. La WOW Hambar, majoratul poate fi gândit în jurul personalității sărbătoritului, de la tematica petrecerii și decor până la muzică și atmosfera generală.

Indiferent dacă îți dorești o petrecere elegantă, una modernă sau doar o seară plină de distracție cu prietenii, echipa de profesioniști de la WOW Hambar te poate ajuta să transformi ideile într-un concept coerent. Aranjamentele florale, decorul şi facilităţile tehnice vor crea un spaţiu adaptat pentru fiecare ocazie.

Pentru fotografii speciale, pontonul de pe lac şi grădina oferă un cadru spectaculos care completează atmosfera petrecerii. Astfel, invitaţii se pot bucura atât de momente festive, cât şi de spaţiile din aer liber.

O petrecere organizată fără griji

Să pregătești o petrecere înseamnă să iei foarte multe decizii, de la alegerea meniului și a decorului până la organizarea spațiului și coordonarea furnizorilor. La WOW Hambar, planificarea evenimentului este realizată de echipa de profesioniști We do WOW Events, astfel încât fiecare element se va integra perfect în conceptul ales.

Serviciile includ catering cu meniu personalizat, aranjamente florale, decor adaptat tematicii şi facilități tehnice pentru evenimente. În funcție de configurarea petrecerii, pot fi amenajate zone pentru relaxare și socializare, iar familiile cu copii pot beneficia de zone de joacă amenajate pentru cei mici.

Locația dispune de parcare privată pentru aproximativ 200 de mașini, un avantaj important atunci când sunt așteptați numeroși invitați. Pentru cei care doresc să prelungească experiența, există și 12 camere de cazare.

WOW Hambar – locul în care sărbătorile devin amintiri de neuitat

O zi de naştere reușită înseamnă mai mult decât o locaţie frumoasă. Înseamnă oameni dragi, o atmosferă potrivită și libertatea de a sărbători în stilul propriu. La WOW Hambar, cadrul natural, spațiile verzi și posibilitățile de personalizare se reunesc pentru a crea experiențe speciale, pe măsura fiecărei ocazii.

Dacă pregătești o zi de naștere sau un majorat în apropiere de București, poți descoperi locația și opțiunile disponibile printr-o vizită la WOW Hambar. Împreună cu echipa, poți contura o petrecere adaptată dorințelor tale, în care fiecare detaliu contribuie la bucuria momentului.

WOW Hambar – aniversări și majorate într-un cadru natural spectaculos, aproape de București.