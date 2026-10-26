(P) Ice Age la Kaufland: o colecție pentru toată familia

Pentru copiii care urmăresc aventurile personajelor, figurinele pot deveni eroii unor povești noi. Iar cei care vor să le strângă pe toate au un motiv în plus să urmărească ce personaje au descoperit deja și ce le mai lipsește din colecție.

(P) Wealth & Investment Forum a reunit la București peste 1000 de participanți, ...

Pe lângă aceștia, colecția îi include pe Peaches, Ellie, Granny, Buck și alte personaje din universul animat.

Colecția cuprinde 22 de figurine, printre care și trei variante speciale. Sunt personaje cu personalități diferite, fiecare cu propriile momente memorabile în filmele de animație.

Campania are însă și o surpriză pentru cei care vor să treacă de la adunarea figurinelor la joaca propriu-zisă. Cutia Colecționarului include o tablă de joc, 45 de cartonașe și un zar, astfel încât personajele pot deveni pioni într-o aventură care continuă acasă. Pentru copii, asta înseamnă personaje de descoperit și povești de inventat, iar pentru părinții care au crescut cu filmele Ice Age, o ocazie de a-și revedea favoriții. Colecția este disponibilă în magazinele Kaufland în perioada 2 septembrie – 3 noiembrie 2026, iar figurinele pot fi obținute prin programul de loialitate Kaufland Card XTRA.

Printre ei se află și trei variante speciale, care fac colecția și mai interesantă: Manny care strălucește în întuneric, Sid sclipicios și Carl translucid.

Cum primești figurinele la cumpărăturile de la Kaufland

Mecanismul campaniei este simplu: la fiecare 100 de lei cheltuiți cu Kaufland Card XTRA, primești o figurină Ice Age, în condițiile campaniei.

Există și o modalitate de a obține figurine suplimentare. Achiziția anumitor produse partenere, semnalizate la raft, cu folosirea Kaufland Card XTRA aduce figurine în plus.

Nici cei care folosesc casele SelfPay nu rămân fără figurine. După emiterea bonului, acestea pot fi ridicate de la biroul de informații din magazin.

Campania se desfășoară până la 3 noiembrie 2026, iar detaliile despre colecție și condițiile de participare sunt prezentate pe pagina oficială a campaniei Ice Age.

Cutia Colecționarului: patru lumi de explorat și 45 de cartonașe

Figurinele pot sta pe raft, pot însoți copiii în jocurile lor sau pot deveni personajele principale ale unei aventuri cu reguli proprii. Cutia Colecționarului ICE AGE adaugă încă o variantă de joacă: un joc de societate în care figurinele devin pioni.

Cutia include un spațiu dedicat păstrării colecției, o tablă de joc, 45 de cartonașe cu peripeții și un zar. Participanții își aleg personajele și pornesc prin patru lumi diferite:

Lumea de Gheață , în universul familiar al seriei;

, în universul familiar al seriei; Lumea Lavei , unde aventura capătă o nouă provocare;

, unde aventura capătă o nouă provocare; Lumea Pădurii , un alt teritoriu de explorat;

, un alt teritoriu de explorat; Lumea Deșertului, care completează traseul jocului.

Pe parcurs, jucătorii trebuie să depășească obstacole, să tragă cartonașe cu surprize și să adune puncte pentru a deveni Gardianul Epocii de Gheață.

Cutia Colecționarului este disponibilă în magazinele Kaufland la prețul de 24,99 lei, în limita stocului disponibil. Astfel, colecția nu se rezumă la figurinele adunate: copiii au la dispoziție și un joc în care își pot folosi personajele preferate.

Desenează-l pe Sid sau pe Diego și intră în concurs

Pentru copiii care preferă creioanele și culorile în locul zarurilor, universul Ice Age oferă și o provocare creativă. Concursul „Ice Age – Desenează personajul tău preferat” îi invită pe cei mici să își deseneze personajele preferate, iar părinții pot înscrie desenele pe platforma dedicată, folosind datele contului Kaufland Card XTRA.

În etapa din perioada 15–21 octombrie, personajul propus este Sid, iar între 22 și 28 octombrie, provocarea continuă cu Diego. În fiecare etapă sunt acordate trei vouchere Kaufland în valoare de 250 de lei, câștigătorii fiind selectați în funcție de creativitatea și originalitatea desenelor, conform regulamentului.

Detaliile despre înscriere și condițiile concursului sunt disponibile pe pagina Ice Age – Desenează personajul tău preferat.

Ce faci dacă ai figurine dublate

Pe măsură ce colecția crește, se poate întâmpla să obții aceeași figurină de mai multe ori. În loc să rămână deoparte, dublurile pot deveni o ocazie de schimb cu alți colecționari.

Pentru cei interesați să găsească persoane cu care să schimbe figurine, există platforma Colecto. Este o opțiune de explorat pentru cei care vor să își completeze colecția cu personajele care le lipsesc.

Kaufland Card XTRA: beneficii și pentru cumpărăturile obișnuite

Colecția Ice Age face parte din beneficiile asociate programului de loialitate Kaufland Card XTRA. Dincolo de campania cu figurine, programul le permite utilizatorilor să acumuleze puncte XTRA pentru cumpărături și să le folosească pentru produse eligibile la prețul de 0,01 lei. În aplicație sunt disponibile și cupoane cu reduceri, actualizate periodic.

Cupoanele pot fi consultate prin accesarea directă a secțiunii dedicate Kaufland Card XTRA, iar informațiile despre program sunt disponibile și pe pagina Kaufland Card XTRA.

Pentru familiile care participă la campania Ice Age, programul oferă astfel acces atât la mecanismul de obținere a figurinelor, cât și la alte beneficii pentru cumpărăturile de zi cu zi.

De la Manny și Sid până la Scrat și personajele speciale, colecția aduce în magazine figurine care pot deveni parte din joaca de acasă. Iar cu tabla de joc, cartonașele și cele patru lumi de explorat, aventura nu se încheie atunci când se termină cumpărăturile.

Descoperă colecția Ice Age și beneficiile Kaufland Card XTRA.