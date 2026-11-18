Pentru alegerea ingredientului, echipa analizează nevoia consumatorului, forma disponibilă, doza zilnică, dovezile științifice și ușurința cu care produsul poate fi folosit.

Florin Mitocaru, director general Alevia, explică modul în care întrebările clienților pot deveni puncte de lucru, cum sunt filtrate ideile și ce poți verifica înainte să alegi un supliment. Discuția urmărește o regulă simplă: formula trebuie să poată fi înțeleasă, utilizată responsabil și susținută prin informații concrete.

Ce înseamnă, pentru Alevia, o nevoie reală?

Dr. Florin Mitocaru: Pentru noi, o nevoie reală este o situație pe care o întâlnim în mod repetat și pe care o putem defini suficient de clar încât să construim în jurul ei un produs. Nu pornim doar de la faptul că un ingredient este căutat. Ne interesează cine l-ar folosi, ce funcție a organismului urmărește să susțină, ce formă de administrare i-ar fi utilă și ce informații trebuie să primească.

Uneori, nevoia este foarte practică. O persoană vrea să știe dacă poate lua produsul seara, cât timp îl poate administra, dacă îl poate asocia cu alt supliment sau dacă trebuie să ceară sfatul medicului atunci când urmează un tratament. Aceste întrebări ne arată cum va folosi produsul în viața de zi cu zi și ce explicații trebuie să însoțească lista de ingrediente.

De unde vin întrebările care pot duce la un supliment?

Dr. Florin Mitocaru: Ideile pentru dezvoltarea unui supliment alimentar pornesc, în primul rând, de la nevoile consumatorilor. Le identificăm prin dialogul cu clienții și întrebările pe care le primim, dar și prin analiza tendințelor din domeniul sănătății, discuțiile cu specialiștii, cercetările științifice și evaluarea ingredientelor disponibile.

De exemplu, interesul pentru susținerea energiei în perioadele solicitante, pentru menținerea sănătății articulațiilor sau pentru anumite forme de vitamine și minerale ne poate determina să analizăm dezvoltarea unor formule adaptate acestor nevoi. Urmează etapa de documentare, în care evaluăm ce ingrediente sunt potrivite, ce dovezi susțin utilizarea lor, ce forme și cantități pot fi folosite și cum pot fi asociate într-o formulă coerentă.

La fel de important este feedbackul primit după lansare. Întrebările despre durata administrării, numărul de capsule, tolerabilitate sau ușurința utilizării ne pot indica oportunități de îmbunătățire a produselor existente ori a informațiilor pe care le oferim.

Așadar, o formulă nouă nu pornește neapărat de la un ingredient, ci de la o nevoie pe care încercăm să o înțelegem cât mai bine și pentru care dezvoltăm un produs documentat, practic și ușor de utilizat.

Cum decideți ce feedback merită transformat într-un produs?

Dr. Florin Mitocaru: Un feedback poate conduce la dezvoltarea sau îmbunătățirea unui produs atunci când apare în mod repetat și indică o nevoie practică întâlnită de mai mulți consumatori. Analizăm ce ne solicită oamenii, apoi verificăm dacă acea nevoie poate fi susținută printr-o formulă bine documentată și realizată în condițiile de calitate pe care le urmărim.

Un exemplu este gama Ginkana. Primul produs lansat a fost Ginkana 40 mg, iar întrebările primite despre concentrații mai mari au contribuit la apariția variantelor de 80 mg și 120 mg. Același principiu se regăsește în cazul Omega 3 Forte, formulat cu concentrații mai mari de EPA și DHA.

Pentru Magneziu Bisglicinat, varianta cu 120 de capsule răspunde nevoii consumatorilor care își doresc un ambalaj potrivit unei perioade mai lungi de administrare. Gama Articlar a fost extinsă cu un produs solubil, care permite includerea unei cantități mai mari de colagen într-un format ușor de utilizat.

Cercetările realizate ne-au arătat și că oamenii recomandă produsele Alevia, revin pentru a cumpăra anumite produse și apreciază faptul că acestea sunt fabricate în România, aspect care contribuie la încrederea în brand.

Feedbackul nu este singurul criteriu, dar ne ajută să înțelegem ce își doresc consumatorii. Îl analizăm împreună cu documentarea științifică, posibilitățile tehnice de producție și verificările de calitate.

Cum alegeți ingredientele și ce rol au studiile?

Dr. Florin Mitocaru: Alegerea ingredientelor pornește de la nevoia utilizatorilor. Analizăm mai întâi ce rol poate avea fiecare ingredient în formulă și de ce este relevant pentru obiectivul acesteia. Apoi verificăm documentația materiei prime, forma ingredientului, concentrația, standardizarea, acolo unde există, și specificațiile de calitate. Doza este stabilită după ce înțelegem aceste caracteristici și analizăm datele disponibile din cercetările științifice.

Studiile ne ajută să selectăm ingredientele și să evaluăm relevanța lor în produs. Urmărim forma și cantitatea studiată, durata administrării, profilul participanților și rezultatele evaluate.

Un exemplu este Peptan, colagenul hidrolizat folosit în Articlar HyaluCollagen. Ingredientul a fost evaluat într-un studiu randomizat, dublu-orb și controlat cu placebo, care a inclus 100 de femei cu artroză ușoară sau moderată a genunchiului, dintre care 94 au fost analizate. Participantele au primit 8 g de Peptan pe zi, timp de șase luni, iar cercetarea a urmărit scorurile pentru durere și funcția genunchiului. Rezultatele au fost favorabile față de placebo.

Aceste date au susținut relevanța Peptan pentru o formulă destinată sănătății articulare. L-am integrat în Articlar HyaluCollagen alături de vitamina C, glucozamină, condroitină, acid hialuronic și extracte standardizate de Boswellia, Gheara-diavolului și Curcuma.

Un plic conține 5 g de Peptan și 300 mg de vitamina C, care contribuie la formarea normală a colagenului pentru funcționarea normală a cartilajelor și a oaselor. Formula a fost construită astfel încât ingredientele selectate să se completeze și să susțină sănătatea și mobilitatea articulațiilor. Studiile reprezintă, așadar, unul dintre reperele importante care ne ajută să alegem ingredientele și să le stabilim locul în formulă.

Ce se întâmplă cu ideile care nu trec de verificările pe care le realizați?

Dr. Florin Mitocaru: Nu orice idee bună se transformă automat într-un produs. În procesul de dezvoltare analizăm potențialul ingredientelor și verificăm dacă putem construi o formulă care să respecte cerințele de calitate, siguranță și producție.

Dacă un ingredient nu are documentația necesară, dacă dozele trebuie ajustate sau dacă apar dificultăți legate de compatibilitate, stabilitate ori fabricație, revenim asupra formulei și căutăm alternative. Uneori sunt suficiente câteva modificări, iar în alte situații trebuie să regândim întreaga compoziție sau să renunțăm la idee.

De aceea, dezvoltarea unui supliment poate presupune testarea mai multor variante înainte de stabilirea formulei finale. Pentru Nutrinergic, de exemplu, am analizat trei variante de formulă pe parcursul a aproximativ opt luni. În cazul Articlar HyaluCollagen, dezvoltarea a durat aproximativ un an și a inclus verificări privind gustul, solubilitatea, omogenitatea, compatibilitatea ingredientelor, parametrii microbiologici, stabilitatea și ambalajul.

Pentru noi, important nu este să lansăm o formulă cât mai repede, ci să ne asigurăm că produsul poate fi fabricat în condițiile stabilite, că îndeplinește cerințele de calitate urmărite pe parcursul dezvoltării și că este un produs de ajutor persoanelor ce îl aleg.

De ce contează formatul produsului pentru utilizator?

Dr. Florin Mitocaru: Formatul influențează direct modul în care vei folosi produsul. Capsule, comprimate, plicuri solubile, siropuri sau ceaiuri presupun rutine diferite. Alegem forma de administrare în funcție de compoziție, doză, gust, toleranță și ușurința utilizării, astfel încât indicațiile să poată fi urmate corect.

Întrebări precum „Pot desface capsula dacă nu o pot înghiți?” sau „Cum pot dizolva mai ușor pudra?” arată de ce formatul nu este un detaliu secundar. Pentru produsele solubile sunt verificate inclusiv gustul, dispersabilitatea și stabilitatea, iar instrucțiunile trebuie să te ajute să pregătești și să folosești corect produsul.

Cum ajunge feedbackul în versiunea finală?

Dr. Florin Mitocaru: Feedbackul ajunge în versiunea finală după ce îl analizăm și îl corelăm cu cercetările disponibile și cu direcțiile de dezvoltare ale portofoliului Alevia. Dialogul cu consumatorii ne ajută să înțelegem atât ce produse caută oamenii, cât și ce așteptări au de la acestea. Uneori observăm un interes crescut pentru anumite ingrediente sau tipuri de formule, iar alteori primim sugestii despre administrare, ambalaj ori informațiile de pe etichetă.

De exemplu, interesul pentru anumite forme de minerale, pentru colagen și pentru tehnologia lipozomală se regăsește în produse introduse recent în portofoliul Alevia, precum Magneziu Bisglicinat, Colagen Peptide, Vitamina C Lipozomală și Fier Lipozomal.

În funcție de observațiile primite, putem dezvolta un produs nou, dar putem și îmbunătăți modul în care prezentăm un produs existent. Feedbackul ne poate arăta că trebuie să explicăm mai clar formula, să oferim instrucțiuni mai ușor de urmat sau să prezentăm mai bine informațiile importante de pe ambalaj.

Dialogul cu consumatorii continuă și după lansarea produsului. Întrebările și experiențele împărtășite ne ajută să identificăm noi nevoi și oportunități de îmbunătățire, pe care le analizăm înainte de a le integra în portofoliu sau în comunicarea produselor.

Ce poți verifica înainte să alegi un supliment?

Dr. Florin Mitocaru: Poți recunoaște mai ușor un supliment creat pentru o nevoie reală dacă legătura dintre scop, formulă și utilizare este clară. Înainte să alegi, verifică:

● Ce nevoie vrei să susții și dacă produsul este formulat pentru acea nevoie.

● Forma ingredientelor, cantitatea furnizată prin doza zilnică și standardizarea extractelor.

● Ce anume a fost studiat: ingredientul, combinația sau produsul finit, precum și doza și durata cercetării.

● Modul de administrare, formatul produsului și cât de bine se potrivesc rutinei tale.

● Atenționările, producătorul și informațiile disponibile despre formulă.

O alegere informată devine mai simplă când știi de ce a fost creat produsul, ce conține, cum îl poți folosi și cât de bine se potrivește nevoii tale. Alevia folosește feedbackul, cercetarea și testarea pentru a stabili compoziția și instrucțiunile pe care le primești odată cu produsul.

Cu o tradiție de peste trei decenii, Alevia își dezvoltă produsele în Fălticeni, Suceava, din dorința de a le oferi oamenilor suplimente naturiste de încredere și informații ușor de înțeles.

Mulțumiri speciale domnului Dr. Florin Mitocaru pentru discuția primitoare despre ingrediente, cercetare și responsabilitatea care stă la baza fiecărui produs Alevia.