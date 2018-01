Tânăra din Pitești, diagnosticată cu o formă rară de cancer chiar în ziua în care a născut, a murit

Pro TV

Cristina Manea, tânăra mamă în vârstă de 23 de ani, din Pitești, diagnosticată de medici cu o formă rară de cancer, a murit la o clinică din Turcia.

Anunțul a fost făcut miercuri seară de rudele tinerei, potrivit epitesti.ro.

Cristina Manea a fost diagnosticată imediat ce a dat naştere primului ei copil, o fetiţă.

Până pe 25 iulie anul trecut viaţa Cristinei părea să-i fi adus tot ce-şi dorea: la 23 de ani, a îmbrăcat rochia albă de mireasă, iar apoi a devenit mămică. La câteva ore după naştere, însă, durerile cumplite de cap i-au determinat pe medici să o investigheze atent.

Aşa a aflat familia Cristinei că tânăra are cancer cu metastaze la cap şi la plămâni.

“Cea mai groaznică zi din viața mea, nu există durere mai mare! Radiam de fericire in ziua aia și in secunda următoare... Nu realizam, deci efectiv tot nu realizam, nu credeam că e posibil, nu, nu, nu era copilul meu acela care ... ”, a povestit Mariana Manea, mama Cristinei.

“Mama s-a pus în genunchi și a început să plângă: Are cancer, Adi! Are cancer Cristina. In momentul acela practic s-a prăbușit spitalul pe mine. Am trecut de la extaz la agonie intr-o secundă, a fost terifiant. Groaznic”, a povestit atunci Adrian Manea, sotul Cristinei.

Cristina a facut radioterapie și chimioterapie, însă rezultatele tratamentului nu au fost cele dorite. În urma unui apel public lansat de Adrian Manea, soțul Cristinei, într-un timp record oamenii s-au mobilizat și, prin donații sau evenimente caritabile, au fost strânși banii necesari tratamentului.

La începutul lunii noiembrie 2017, Cristina a plecat la o clinică din Franța. După mai multe investigații, în aceeași lună s-a întors acasă pentru un tratament medicamentos. Au urmat ulterior alte tratamente în Turcia, dar fără rezultat.

Joi trupul neînsuflețit al Cristinei va fi adus în țară de la clinica din Turcia. Sâmbătă, 13 ianuarie 2018, va avea loc înmormântarea.

