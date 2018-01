Mii de furturi din case au loc în fiecare an. Ce greșeală fac românii

35 la sută dintre români preferă să își țină economiile la saltea sau în dulap, printre haine. Iar acest obicei îi face, din păcate, o țintă sigură pentru hoții care s-au specializat să dea spargeri în câteva minute, spun polițiștii.

Metoda ”accidentul” sau altele asemănătoare continuă să facă ravagii în toată țara. Numai în Cluj, aproape o mie de oameni au fost jefuiți.

Victimă: "Haideți să va arăt de unde ni s-au furat banii. Aici aveam un plic cu banii copilului, i-au luat și aia. Aici în dulăpior aveam, sub haine."

O familie din Gherla, județul Cluj, a fost o țintă sigură pentru hoți. Doi bărbați au știut că este casa goală și au găurit butucul ușii cu un burghiu. Au răvășit toate camerele și au furat toți banii.

Ioan Lung, victimă: "În casă aveam 160.000 de lei, pregătiți pentru achiziționarea unui apartament, deoarece fetița mi-i în Cluj în chirie și am zis că mă duc să dau un avans pentru un apartament."

Hoții au fost surprinși de camerele de supraveghere din zonă, dar polițișții încă nu i-au găsit.

Victimă: "Am o persoană pe care o bănuiesc, care după imagini am arătat-o și la alte persoane și spun că o recunosc, însă îmi spun că nu vor să se bage în jocul asta, deoarece tatăl băiatului are o influență foarte mare. Îi rog să mă ajute."

Toți cei care au informații despre suspecții din imagini sunt rugați să sune la 112.

Din păcate, mii de astfel de cazuri au loc în fiecare an în România. Polițiștii le atrag atenția oamenilor să nu mai păstreze în casă sume mari de bani și să nu spună nimănui unde își țin economiile ascunse.

Cifrele oferite de Biroul Român de Audit arată că peste 35% dintre România preferă să își țină economiile acasă, în dulapuri printre haine sau sub saltea. 70% însă consideră că băncile sunt interesate doar de profitul pe care îl pot obține de la clienți.

Petru Iluț, sociolog: "Trebuie avut în vedere că acționează și această tendință de a nu avea deplină încredere în bănci, și oamenii, bătrânii în special și nu numai, consideră că e mai bine să ții banii acasă, lângă tine oarecum sub control . Implică și o serie de riscuri printre care și jaful, furtul, diferite trucuri cum este accidentul."

Din nefericire, în cele mai multe cazuri, hoții rămân neidentificați, iar victimele nu își mai recuperează pagubele.