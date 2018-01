Vicepremierul Marcel Ciolacu a demisionat: ”Mă voi întoarce cu fruntea sus în Parlament”

Inquam

Vicepremierul Marcel Ciolacu şi-a înaintat demisia din funcţia deţinută în Guvern, luni seară, mulţumindu-le colegilor săi din Cabinetul Tudose şi susţinând că se va întoarce "cu fruntea sus" în Parlament.

Într-un mesaj postat pe Facebook, Ciolacu, unul dintre susţinătorii premierului rămas fără sprijinul politic al PSD şi prieten al acestuia, îi mulţumeşte lui Mihai Tudose şi colegilor din Guvern şi explică traseul său politic în perioada care urmează.

"Mulţumesc premierului Mihai Tudose, întregii echipe guvernamentale şi tuturor colegilor mei pentru modul exemplar în care am colaborat în această perioadă. A fost un efort extraordinar pentru a duce la îndeplinire angajamentele din programul de guvernare cu care am câştigat alegerile. Avem o creştere economică record, am crescut salarii şi pensii, avem cea mai mică rată a şomajului şi am demarat investiţii majore în infrastructură. Sunt rezultate bune care oferă viitorului guvern o bază solidă pe care să construiască în continuare astfel încât să aducă prosperitate românilor", scrie Ciolacu, pe Facebook.

Marcel Ciolacu, care este şi deputat şi preşedinte al PSD Buzău, spune că se va întoarce "cu fruntea sus" în Parlament, unde va continua să se "dedice serviciului public în beneficiul României" şi va continua să se lupte pentru toate proiectele care vizează dezvoltarea judeţului Buzău.

