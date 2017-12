Replicile anului 2017 în politică. ”Altă întrebare”, oaia lui Daea și limbajul suburban al lui Șerban Nicolae

În politică, arta oratoriei face diferența de cele mai multe ori.

Nu este mai puţin adevărat că și bâlbele ori vorbele fără noimă rămân în mentalul colectiv şi atrag, adesea, porecle de care nefericitul autor nu mai scăpa niciodată. Așa se face că, atunci când vorbim despre ministrul Agriculturii Petre Daia, ne gândim, inevitabil, la OAIE.

Iar dacă îl amintim pe Florin Iordache, acesta este pentru toată lumea ministrul "ALTĂ ÎNTREBARE!". Pentru declaraţii nefericite, unii s-au ales şi cu dosar penal, aşa cum este cazul deputatului Cătălin Rădulescu, alias "MITRALIERĂ". Aşadar, 2017 a fost cu de toate şi în politică.

Ordonanţa 13, data de Guvernul Grindeanu la începutul lui 2017, va rămâne în istorie drept scânteia care a scos sute de mii de români în stradă, în toate oraşele țării. Au fost cele mai ample manifestaţii publice de după Revoluţie, care n-ar fi fost posibile fără contribuţia ministrului de atunci al Justitei, Florin Iordache.

Reporter: "De ce aţi făcut această mișcare în această seară, la ora 9? De ce nu aţi pus pe ordinea de zi aceste proiecte, ci le-aţi pus cumva pe ordinea de noapte?”

Florin Iordache: ”Pentru că la această oră a fost ședința de guvern. Altă întrebare.”

Reporter: ”De ce aţi ales să faceți acest lucru acum, seara?”

Florin Iordache: ”Oportunitatea o stabilește Guvernul. Altă întrebare!"

Trimis în faţa presei, către miezul nopţii, să explice inexplicabilul Ordonanţei 13, Iordache a rostit compulsiv de 24 de ori sintagma "ALTĂ ÎNTREBARE". A rămas fără funcţia de ministru după acest episod, însă porecla "ALTĂ ÎNTREBARE” nu i-o va lua nimeni. La fel de nefericită a fost şi ideea unui alt ministru, Lia Olguța Vasilescu, de a vorbi la o reuniune internaţională în limba lui Baudelaire.

Piaţa muncii, în limba franceză, se traduce ”marche du travail”, nu aşa cum a pronunţat ministrul Muncii, ”tramvai”.

Discursul susţinut în franceză, deşi erau translatori în sala reuniunii francofoniei la care a participat Olguța Vasilescu, a devenit viral pe internet. Şi asta în condiţiile, în care cu 24 de ore înainte acestui episod, tot la New York la aceeaşi reuniune, ministrul român a ţinut morţiş să vorbească şi în engleză.

În 2017, Petre Daea, ministru al Agriculturii, a reuşit să promoveze atât de mult oaia, încât pare lait motivul mandatului său în Guvern.

Petre Daea, ministrul Agriculturii: "Oaia e o statuie vie. Frunze sunt peste tot, dar oi ca în România nicăieri."

Mihai Tudose, prim-ministrul României: "Ca să încheiem pe un ton optimist, pe ordinea de zi avem un punct al domnului ministru Daea, care după ce a terminat tot ce se putea cu oaia, a ajuns la ambalaj. Este un ajutor de minimis pentru lână."

Petre Daea, ministrul Agriculturii: "Nu intru în categoria celor care critică oaia seara, iar dimineaţa mănâncă brânză."

Pentru deputatul PSD Cătălin Rădulescu, o declaraţie cel puţin neinspirată i-a atras o poreclă, dar mai ales, un dosar penal. În timpul protestelor de stradă, parlamentarul s-a lăudat pentru jurnaliștii de la Adevărul că are acasă un pistol mitralieră şi e gata să iasă în stradă să împuşte pe oricine, la nevoie. Domnul "MITRALIERĂ", aşa cum în se spune acum pe holurile de la Casa Poporului, a dat cu subsemnatul la poliţie, a fost suspendat din PSD pentru o scurtă perioadă, însă a revenit şi mai vocal, iar acum vrea să modifice Codul Penal şi să acorde imunitate penală politicienilor.

Din păcate, pe final de 2017, discursul şi dezbaterea politică au degenerat. Pe 6 decembrie, la votul din Parlament asupra legilor Justiţiei, deputata Cosette Chichirău de la USR şi senatorul social-democrat Şerban Nicolae au avut un schimb dur de replici.

Cosette Chichirău: ”Hoţii sunt în fruntea Parlamentului. Penalii.”

Șerban Nicolae: ”Doamnă, penală este mama care v-a făcut aşa nesimţită, să ştiţi. Mai bine spălaţi-vă pe dinţi. Pe cuvânt! Aveţi mâncare între dinţi, mâncarea aia de deputat.”

Cosette Chichirău: ”Domnul zice că am mâncare între dinţi. Nu cred, eu mă spăl pe dinţi. Domnul Şerban Nicolae insultă tot poporul român şi fură împreună cu grupul lui infracţional organizat.”

Șerban Nicolae: ”Nu fur nimic, doamnă. Nu fiţi nesimţită. De ce nu faceţi o plângere penală? Ia scrieţi o plângere penală. Căutaţi-vă un coleg alfabetizat şi faceţi o plângere penală. Căutaţi un coleg care a terminat clasa a doua care să vă scrie o plângere penală la adresa mea.”

Cosette Chichirău: ”Dvs. aţi fost un şofer.”

Șerban Nicolae: ”Nu, n-am fost niciodată un şofer.”

Cosette Chichirău: ”Sunteţi şofer la grupul infracţional organizat.”

Șerban Nicolae: ”Dvs. sunteţi atât de proastă... Incredibil ce spuneţi... Ia demonstraţi-mi că am fost şofer.”

Cosette Chichirău: ”Avem poze.”

Șerban Nicolae: ”Poze? CV-ul e în poze? Eu am o poză în care dvs faceţi sex anal.”

Nu este exclus ca, în 2018, astfel de episoade să fie şi mai dese, ţinând cont de faptul că cei de la PSD şi ALDE vor să schimbe Codul Penal, încă din luna ianuarie.