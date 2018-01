Mai mulți lideri din PSD cer demisia premierului. Culisele ședinței cu scântei a CEx

Zi decisivă pentru guvernare şi pentru PSD. Liderii partidului discută soarta propriului guvern. Este un scenariu pe care social-democraţii l-au mai trăit şi anul trecut, când şi-au demis cabinetul condus de Sorin Grindeanu.

De această dată este în discuţie funcţia lui Mihai Tudose, cu care liderul PSD, Liviu Dragnea este în conflict. Disputa a fost aprinsă de solicitarea lui Tudose că ministrul de Interne, Carmen Dan, să plece din funcţie, în toiul scandalului poliţistului pedofil.

Liviu Dragnea, preşedintele PSD: "Toată perioada asta nu am ieşit în nicio apariţie publică, dar am citit scrisori, am urmărit apariţii publice şi atât... O să vorbesc acum la CEx."

Sub ameninţarea demiterii, premierul Mihai Tudose a venit la 16:00 fix însoţit de vicepremierul Marcel Ciolacu.

Mihai Tudose, prim ministru al Guvernului României: "Dacă mă lăsaţi să intru la şedinţă, particip şi eu la şedinţa şi am ce să spun după aia, că altfel se desfăşoară fără mine!"

Înainte de întâlnirea de la sediul partidului, Liviu Dragnea şi-a chemat, rând pe rând, oamenii de încredere din teritoriu în biroul său de la Camera Deputaţilor, ca să-i convingă să fie de partea sa în războiul cu Mihai Tudose

Mai mult, liderul PSD a încercat să-i convingă să semneze un document prin care să forţeze demisia lui Tudose sau retragerea sprijinului politic. Planul lui Dragnea a fost criticat de primarul sectorului 3.

Robert Negoiță, şeful PSD sector 3: "Mi se pare că este profund în neregulă, este profund neprincipial şi că noi trebuie să promovăm normalitatea şi chestiunile principiale."

Înaintea şedinţei Comitetului Executiv, cele două tabere păreau clar structurate. Unii NU s-au ferit să vorbească pe şleau despre demiterea premierului. Alţii s-au aşteptat la o şedinţă mai agitată ca oricând.

Codrin Şefănescu, secretar general adjunct al PSD: "Vom avea o şedinţă cred că mai furtunoasă ca niciodată, pentru că suntem toţi cu nervii la pământ. În ultimele zile n-am reuşit, vă spun sincer, să găsim o soluţie de compromis, o să o găsim astăzi"

În schimb, pentru menţinerea lui Mihai Tudose la Palatul Victoria, s-au arătat Marian Oprișan şi Niculae Bădălau, oameni cu greutate în PSD.

Marian Oprișan, preşedintele PSD Vrancea: "Vă spun că n-am dormit de 48 de ore. Deci Partidul Social Democrat trece astăzi printr-o mare încercare. Eu cred că Guvernul României condus de Mihai Tudose trebuie să rămână în funcţie."

Niculae Bădălău, preşedintele executiv al PSD: "M-am rugat dimineaţă să ne lumineze Dumnezeu gândurile şi să ieşim astăzi liniştiţi cu un Guvern şi cu un partid solid. Guvernul Partidului Social Democrat. Eu sper să rămână Mihai Tudose, pentru că nu văd altă soluţie."

Mulţi lideri PSD au preferat intrarea mai discretă, din spatele clădirii.

Petre Daea: ”Să-şi dea demisia din Guvern ?... Ia uite ce frumos ninge, e zăpadă pe cultura."

Conflictul mocnit dintre Dragnea şi Tudose s-a aprins după ce premierul i-a sugerat lui Carmen Dan să-şi dea demisia de la ministerul de Interne, în contextul scandalului iscat de cazul poliţistului pedofil.