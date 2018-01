Reacția lui Donald Trump, după ce Phenianul a dat semne de dialog cu Sudul: „Omul-rachetă vrea să stea la discuții”

Declarațiile vin în contextul în care Phenianul și-a arătat disponibilitatea de a trimite o delegație la Olimpiada de Iarnă din Coreea de Sud, care va avea loc între 9 și 25 februarie.

„Jocurile Olimpice de Iarnă, care vor avea loc în curând în Sud, vor fi o bună oportunitate pentru a ilustra statutul națiunii coreene și ne dorim să obținem rezultate bune la acest eveniment. Am luat mai multe decizii, între care să trimitem o delegație”, a spus Kim Jong-un, într-un mesaj de Anul Nou, după ce președintele sud-coreean Moon Jae-in a invitat Phenianul să trimită o delegație la competiția sportivă.

Totodată, liderul nord-coreean a amintit Statelor Unite că „butonul nuclear a fost întotdeauna pe biroul său”. În acest context, Donald Trump a scris ep Twitter.

„Sancțiunile și alte forme de presiune încep să aibă un impact semnificativ asupra Coreei de Nord. Soldații fug, în mod periculos, în Coreea de Sud. Omul-rachetă vrea acum să stea la discuții, pentru prima dată. Poate că este o veste bună, poate că nu – asta vom vedea!”, a reacționat liderul american.

