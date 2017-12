Accident feroviar grav. Două trenuri s-au ciocnit, în Austria: cel puțin 8 răniți

UPDATE 21:15: Bilanțul victimelor a fost revizuit. În trecut s-au vehiculat că ar fi vorba despre 17 persoane rănite, însă agenția de presă astriacă, APA, scrie că sunt 8 răniți.

Două trenuri au intrat în coliziune în apropiere de stația Kritzendorf, la nord de Viena.

#BREAKING: More photos of the scene of the train accident in Kritzendorf. (Photos: Oe24) pic.twitter.com/GkQj3ILh9Z