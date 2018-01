„Atacați secțiile de poliție și luați arme". Explicații în dosarele de instigare publică

Poliţiştii din Timişoara vin cu precizări după ce au deschis două dosare penale, de instigare publică pe reţelele sociale.

Deocamdată, autorităţile nu vizează anumite persoane, iar cei chemaţi la audieri au calitate de martori. Încă de anul trecut, Poliţia Română i-a avertizat pe participanţii la protestele care vizau modificarea legilor justiţiei că pe internet, circulă texte, care îndeamnă la infracţiuni.

Cercetările au început după apariţia unor mesaje în decembrie 2017. Poliţia Romana atrăgea atunci atenţia ca - în contextul în care oamenii sunt invitaţi pe internet la proteste - pe Facebook ar fi fost postate texte care incitau la violente.

Mesaje vizate:

„Atacați secțiile de poliție și luați arme și muniții de acolo!"

„Ca să faceți rost de oameni dispuși la violență, atacați închisorile, eliberați deținuții și înarmații!";

„La furci și topoare tată, că nicio manifestare de-asta domnească nu a adus rezultate!"

„Până nu intrăm peste ei în Parlament cu ce se prinde în mână și rupți în bătaie, atât ei cât și jandarmii, care apără hoții nu se rezolvă nimic!"

Ancheta poliţiştilor a scos la iveală că mesajele de instigare ar fi fost postate de pe calculatoare aflate în judeţul Timiş. Imediat au fost deschise doua dosare penale pentru infracţiunea de instigare publică în care, până acum, nu a fost pusă nicio persoană sub acuzare.

Într-unul dintre dosarele penale, cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Timisioara iar la audieri au fost chemaţi mai mulţi martori. Prinţe aceştia şi Răzvan Codreanu - unul dintre protestatarii #Rezist.

Tânăr citat: "Aceasta este citaţia pe care am primit-o de la poliţie. Am fost chemat în calitate de martor, cu privire la infracţiunea de instigare publică."

Martor în dosar: "Niciodată nu am instigat în piaţă, să fi zis să facă cineva ceva, Doamne fereşte!. Am fost organizator de vreo 10-11 luni aici la Timişoara, toate protestele s-au desfăşurat legal, a fost cu avizul primăriei, niciodată nu am avut incidente de violenţă."

Instigarea publică poate fi pedepsită cu până la 3 ani de închisoare sau cu amendă. Audierile în acest dosar vor începe luni.