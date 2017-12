Teroarea instituită de Mihai Lucan. Medicul urolog ar fi secționat intenționat artera unui pacient, ca să compromită un coleg

Sunt tot mai multe şi mai periculoase acuzaţiile la adresa medicului urolog Mihai Lucan. Acesta ajunsese să îi percheziţioneze pe unii dintre cei care intrau în biroul său, inclusiv pe medici, ca să se asigure că nu au tehnică de înregistrare.

Sunt declaraţiile uluitoare făcute de medicul Mihai Suciu, cel care şi-a făcut curaj să povestească prin ce a trecut din momentul în care şi-a arătat opoziţia faţă de practicile lui Lucan. Cel din urmă ar fi vrut chiar să îl saboteze când efectua un transplant şi ar fi pus intenţionat în pericol viaţa unui pacient, fapt consemnat de procurori.

În 15 martie 2017, Ilie Tudor ajungea, în sfârşit, pe masa de operaţie pentru transplantul de rinichi care avea să îi salveze viaţa. În timpul intervenţiei, lucrurile au luat o întorsătură dramatică. Procurorii spun că profesorul Mihai Lucan ar fi secţionat artera renală intenţionat, astfel încât să îl compromită pe medicul care coordona întreaga operaţie.

Ilie Tudor, pacient: „Am început să îmi pun întrebări. Au fost puţine transplanturi şi taman la mine a fost. Eu am sângerat în timpul operaţiei şi am vrut să ştiu mai multe. Familia mea a fost şocată. Eu, ca om terminal cu multe suferinţe, sunt mai antrenat: ori că fusese neglijență, ori că fusese criminală, dar totuşi, cum se poate ajunge aici?”

Pro TV

S-a ajuns aici, reiese din rechizitoriu: „Pentru a-l pune într-o situație dificilă pe medicul Suciu, cu care se afla într-o stare de vădită adversitate, pretextând că dorește să participe, în mod direct, la operațiunea ce presupunea pregătirea grefei renale, în pofida faptului că de o mare perioadă de timp nu mai făcuse acest lucru, Mihai Lucan a manipulat de o așa manieră instrumentarul chirurgical, practicând o incizie asupra sinusului arterei renale, într-o zonă care nu era vizibilă, după care l-a pus la dispoziția membrilor echipei de chirurgi condusă de către Suciu, părăsind la scurt timp sediul.”

Ilie Tudor, pacient: „Cele mai mari şanse, dacă nu reuşeau să oprească hemoragia, era să intru în şoc şi să mor."

Medicii şi asistentele care erau în sală au declarat, la unison, că incidentul nu avea cum să se producă altfel ,din moment ce rinichiul fusese verificat şi testat înainte să ajungă în mâna lui Lucan.

Mihai Suciu, medic specialist urolog: „Ceva s-a întâmplat acolo. Se investighează.”

Reporter: „Cine a văzut?”

Mihai Suciu: „Au văzut toţi cei care erau acolo.”

Reporter: „Vă este frică?”

Mihai Suciu: „Mi-a fost frică.”

Reporter: „Acum vă este frică?”

Mihai Suciu: „Mi-e frică mai mult pentru familie, că ei se sperie mai tare.”

Mai ales că, susţine el, medicul Lucan şi-ar fi întins influența peste oameni din toate domeniile, ca o caracatiţă. Suciu este convins că a devenit duşmanul medicului Lucan după ce a mers la un avocat, căruia i-a cerut să îi facă o petiţie pentru Ministerul Sănătăţii, în care să povestească despre neregulile din Institut. În schimb, avocatul ar fi înregistrat convorbirea și i-ar fi pus-o la dispoziţie lui Lucan.

Mihai Suciu: „M-au percheziţionat când am intrat în birou, m-a întrebat cui am spus lucrurile alea, cu cine am stat de vorbă. Și mi-a zis că ar avea înregistrarea cu mine, pe care o va trunchia, astfel încât să rezulte nu ştiu ce. ”

Profesorul Lucan ar fi instaurat un regim de teroare în Institutul de Urologie după cum povestesc foştii săi colegi.

Dr. Silviu Moga Manager, Institutul de Urologie şi Transplant Renal Cluj: „Recurgea la ameninţări şi la agresiuni fizice. Toți angajaţii, inclusiv eu, am primit la un moment dat câte o lovitură din partea profesorului, încercând să ne intimideze. Tot el spunea că aici există un singur comandant, restul sunt soldați.”

Vineri, medicul Mihai Lucan trebuie să se prezinte la Bucureşti, pentru controlul judiciar. Apărătorii săi nu au dorit să comenteze aceste acuzaţii.