Interviu cu mama copiilor agresați sexual de pedofilul din poliție: ”Băiatul a rămas traumatizat”

Mama celor doi copii care au fost agresați sexual în București a stat de vorbă cu jurnaliștii despre traumele prin care trec cei doi minori.

Ea s-a declarat dezamăgită de faptul că suspectul de pedofilie este angajat în Poliția Română.

”Cum ai putea să reacționezi ca părinte, știind că propria siguranță și încredere, care scrie pe mașini și ne oferă Poliția Română, este de fapt un agresor” - a spus femeia.

Reporter: Cum sunt copiii? Bănuiesc că mai au și ei acces la televizor, vrând nevrând.

Mama copiilor: Nu mai au acces la televizor. Copiii sunt bine deocamdată. Băiatul a rămas traumatizat și încă este traumatizat. Nu vrea să iasă afară, nu vrea să facă nimic, vrea doar să stea în casă.

Reporter: Vorbește despre ce s-a întâmplat atunci?

Mama copiilor: Băiatul nu mai spune, decât dacă este întrebat de mine sau de tatăl lui. Și fata nu a prea spus de la început, a fost ceva ... ce a reținut-o.

Reporter: Veți merge cu copila la Protecția Copilului?

Mama copiilor: Vom merge la Protecția Copilului pentru consiliere psihologică.

Reporter: Începând de când?

Mama copiilor: Începând de mâine.

Reporter: Ea are un comportament schimbat? Cum este ea în acest moment, după toată povestea asta?

Mama copiilor: Un comportament schimbat văd doar la băiat.

Reporter: Ce înseamnă comportament schimbat?

Mama copiilor: Este mai timid, mai fricos ca înainte, mai ... Nu s-a închis în cameră. În casă ne zice mai mereu să îl închidem, să fie sigur că am închis ușa de două ori cu cheia.

Reporter: Credeți că se învinovățește, că n-a putut să facă mai mult?

Mama copiilor: Din câte mi-a spus mie ca mamă, da. Mi-a spus că dacă avea o putere în momentul acela, când a ridicat-o pe balustradă, pe geam, simțea că n-are putere să-l lovească, s-o apere pe fată. Băiatul este conștient de ce s-a întâmplat și știe.

Reporter: Cum considerați că ar trebui pedepsit bărbatul?

Mama copiilor: Eu, sincer, struict părerea mea, omorât. Altceva nimic. Pentru că toți avem copii și știm ce înseamnă să ai un copil, să-ți fie frică să-l mai lași pe stradă.

Reporter: Dar ce părere aveți despre faptul că abia după 4 zile l-au recunoscut colegii?

Mama copiilor: Nu pot să-mi dau seama cum trebuie lucrate lucrurile astea, fotografiile, ca să recunoști un om.

Reporter: S-au dispus și niște expertize medico-legale. Ce au spus medicii?

Mama copiilor: Au spus că este ok fata, nu este nimic .. altceva. Nu a existat un contact sexual sau un alt contact.

Reporter: Am înțeles de la tatăl copiilor că ați fi primit o poză cu suspectul acum câteva zile, de la cineva?

Mama copiilor: Da. Și am dat-o în presă, am dat-o la televizor. Ne-au dat profile, fel și fel de poze de pe Facebook.

Suspectul de pedofilie în cazul celor doi minori este agent de poliţie la Brigada Rutieră, potrivit Biroului de presă al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Acesta ar fi fost recunoscut de colegii săi, ca urmare a vizionării imaginilor surprinse de camerele de supraveghere.

Doi fraţi - fată și băiat - de 5, respectiv 9 ani, au fost agresați sexual, vineri dimieață, într-un lift al unui bloc din Sectorul 6 al Capitalei. Camera de supraveghere din lift a filmat agresiunea.