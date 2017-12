Vinerea Nebună în UK. Britanicii au băut peste măsură și au făcut dezastru pe străzi. FOTO

Petrecăreții au fost fotografiați, în ultima vineri dinaintea Crăciunului, cunoscută drept și Vinerea Nebună, în ipostaze care mai de care: în ținute sumare, urinând sau vomitând pe străzi. De asemenea, unii au avut nevoie de îngrijiri din partea paramedicilor în orașe precum Newcastle, Liverpool, Manchester și Londra, informează The Mirror.

Alții au ales să se îmbrace ca Moș Crăciun și au dansat pe stradă.

În Yorkshire, petrecerea a luat o turnură neplăcută, un polițist fiind rănit la cap, iar altul alegându-se cu o fractură la mână după ce au fost atacați.

Iar în Cardiff a izbucnit o bătaie în fața unui restaurant între mai mulți bărbați.

