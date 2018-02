Femeie închisă într-o cușcă de paznicii unui supermarket din Satu Mare. Explicația lor

presasm.ro

Paznicii unui supermarket din Satu Mare sunt acuzaţi că au închis o persoană a străzii cu deficienţe mintale într-o cuşcă pentru deşeuri.

Scena a fost observată când femeia ieşea de la cumpărături şi se urca în maşină. Ea a făcut mai multe fotografii și le-a publicat pe Facebook, împreună cu un mesaj, relatează presasm.ro.

Întrebaţi de ce au închis-o pe femeie, angajații au răspuns că acestea sunt ordinile primite de la şef, refuzând să dea mai multe explicaţii.

„Acest „domn” Cristi – paznic la Lidl, împreună cu colegul său, au închis-o pe această fată în locul destinat deşeurilor. Când zic că au închis-o, nu exagerez, au închis-o cu cheia. Am stat cam 10 minute până am pus bagajele în maşină, am aşteptat să văd cum decurg lucrurile. Acest paznic şi-a bătut joc, a aruncat cu zăpadă în gard, a zis că e ca un câine în cuşcă. Am aşteptat ... apoi i-am întrebat pe paznici : a furat ceva? Au zis nu. „Ăsta e ordinul de la şeful”. Am întrebat dacă ordinul e să închizi o persoană. Au zis „aşa ne-a zis şeful. Am zis că vreau să vorbesc cu şeful. La această afirmaţie unul dintre paznici a plecat iar la întrebarea „cum vă numiţi ?”, paznicul din imagine a zis Cristi. Îl întreb de numele de familie ….a zis doar Cristi.

I-am spus că nu are dreptul de a închide o persoană, a zis că aşa face ca să o sperie 5 minute. I-am spus că sunt acolo de 10 minute şi că voi intra s vorbesc cu şeful de magazin. Mi-a zis să-mi văd de treabă, i-am zis că i-am făcut poze. Apoi, văzând că nu plec a deschis-o pe persoana care se afla înauntru, care, vizibil nu putea riposta prea mult”, a scris Monica pe pagina sa de Facebook.

Poliția Satu Mare a demarat deja o anchetă în acest caz.

Reacția LIDL, transmisă pentru www.stirileprotv.ro:

”Regretăm situația creată, în care a fost implicat agentul de pază al magazinului nostru din Satu Mare, angajat al unei firme externe care asigură servicii de pază pentru magazinele noastre.



Lidl România este o companie care respectă toate drepturile fundamentale ale omului, un angajament ferm pe care îl luăm prin intermediul Codului nostru de Conduită.

Vă asigurăm că am luat toate măsurile necesare pentru a sprijini soluționarea acestei situații.”



