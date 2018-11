Bătrână oarbă găsită carbonizată în dormitor. Greșeala pe care ar fi făcut-o

Sfârşit cumplit, luni dimineaţă, pentru o bătrână nevăzătoare, în vârstă de 80 de ani, din localitatea Meri, judeţul Dâmboviţa. Biata femeie a fost găsită carbonizată în dormitorul distrus de flăcări.

Cel mai probabil, cred rudele, din cauza frigului de afară, pensionara ar fi vrut să aprindă repede focul în soba şi ar fi făcut greşeala să pună pe lemne multă motorină. Atunci valvătăile i-ar fi cuprins hainele şi ea n-a mai reuşit să se salveze.

Femeia era văduvă şi locuia în aceeaşi gospodărie cu unul dintre cei doi băieţi ai săi. Omul era la serviciu când a fost anunţat să vină de urgenţă acasă pentru că s-a întâmplat o tragedie.

”A luat foc în casă! A făcut focul şi a luat foc!”, spune fiul bătrânei.

Vecinul care locuieşte vizavi de casa bătrânei a simţit că este ceva în neregulă şi a mers să o întrebe pe femeie dacă este bine. Atunci a realizat că locuinţa era invadată de fum şi a dat alarma.

Citește și Pompierii au reuşit să controleze în proporţie de 90% cel mai ucigător incendiu din istoria Californiei

”Când am deschis uşa ,a bufnit fumul ăla negru peste mine. Am trântit uşa înapoi, m-am dus şi am chemat vecinii. Am sărit cu lopeţile de am aruncat zăpadă”, povestește vecinul.

Rudele cred că bătrâna nevăzătoare nu şi-a dat seama de pericol în momentul în care a dat foc cârpei îmbibate în motorină, iar când a aprins focul nu a mai apucat să iasă din încăpere.

”Ea era oarbă, a vrut să facă focul, n-a fost nimeni acasă, au găsit-o vecinii”, spune o rudă.

Vecinii au sunat la 112, iar la faţa locului au sosit mai multe echipaje de la ambulanţă, pompieri şi poliţişti. Din păcate însă, pentru bătrâna nu s-a mai putut face nimic. Era carbonizata în dormitor. Acum, poliţiştii au deschis o anchetă în urma căreia se va stabili cu exactitate ce a dus la producerea incendiului.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!