”România a transmis mesajul direct că aşteptăm un sprijin mai puternic prin capacităţi suplimentare de combatere a dronelor, de supraveghere, recunoaştere şi expertiză, precum şi o postură NATO adaptată şi consolidată în regiune”, a transmis preşedintele, menţionând că o concluzie clară a şedinţei este că solidaritatea aliaţilor este de neclintit, potrivit News.ro.

”În urma întâlnirii mele de săptămâna trecută, de la Bruxelles, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, şi cu prim-ministrul bulgar, Rumen Radev, Consiliul Nord-Atlantic s-a reunit ieri pentru a evalua ultimele evoluţii din Marea Neagră şi pentru a discuta măsuri concrete de consolidare a securităţii şi de protejare a navigaţiei, a comerţului şi a infrastructurii energetice.

România a transmis mesajul direct că aşteptăm un sprijin mai puternic prin capacităţi suplimentare de combatere a dronelor, de supraveghere, recunoaştere şi expertiză, precum şi o postură NATO adaptată şi consolidată în regiune”, a scris, miercuri, pe Facebook, preşedintele Nicuşor Dan.

Potrivit acestuia, acestea sunt esenţiale pentru protejarea vieţilor, a comerţului global şi a infrastructurii critice, precum şi pentru menţinerea Mării Negre în siguranţă şi deschisă.

”România îşi face datoria, aşa cum s-a întâmplat pe 17 octombrie, când două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române au angajat şi au doborât două drone care intraseră ilegal în spaţiul nostru aerian naţional, deasupra apelor teritoriale româneşti din dreptul localităţii Sulina. Ambele au fost neutralizate în câteva minute de la pătrunderea în spaţiul nostru aerian. Îi felicit pe piloţii noştri pentru profesionalismul şi viteza lor de reacţie. Răspunsul României va rămâne ferm, ne vom apăra spaţiul aerian şi apele teritoriale în orice moment, alături de aliaţi”, a adăugat şeful statului

Potrivit acestuia, securitatea Mării Negre este esenţială nu doar pentru România şi statele riverane, ci şi pentru întreaga Europă şi pentru comerţul internaţional.

”O concluzie clară a şedinţei de ieri este că solidaritatea aliaţilor este de neclintit. Angajamentul de a apăra fiecare teritoriu aliat, inclusiv apele şi spaţiul nostru aerian, este împărtăşit de întreaga Alianţă”, a mai transmis Nicuşor Dan.

Preşedintele Nicuşor Dan şi premierul bulgar, Rumen Radev, s-au întâlnit, joia trecută, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Bruxelles, în marja Consiliului European, şi au discutat despre incidentele recente provocate de drone, inclusiv cele care au vizat nave din perimetrul Mării Negre, care ridică semne de îngrijorare privind deteriorarea situaţiei de securitate în regiune.