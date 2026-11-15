În primele sale comentarii pe această temă de când autorităţile americane au interzis decolările timp de câteva ore, vineri, în urma unei defecţiuni, preşedintele american a calificat duminică gestionarea aviaţiei de către guvernul Biden drept un „dezastru”, potrivit News.ro.

„Tot ce au atins a mers prost”, a scris Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social.

El a menţionat totodată „sume mari de bani cheltuite în mod nechibzuit, făcând un sistem deja vechi şi defectuos şi mai rău decât era la început”.

„Avem cunoştinţele şi planul necesare pentru sistemele de control al zborului; avem nevoie ca Congresul să aloce fondurile, REPEDE! FAA-ul nostru face o treabă excelentă şi este gata de acţiune”, a adăugat Donald Trump.

Într-o postare ulterioară, preşedintele a pledat din nou pentru ca Congresul să aloce fonduri destinate modernizării sistemului american de control al traficului aerian. „Dacă Congresul aprobă fondurile de care avem nevoie urgent pentru controlul traficului aerian, putem realiza acest proiect rapid şi eficient. Va fi CEL MAI BUN SISTEM din întreaga lume. O mare parte din sistemul nostru actual de control aerian are 50 de ani – E RIDICOL!”, a scris Trump.

Vineri, secretarul transporturilor, Sean Duffy, a solicitat Congresului 50 de miliarde de dolari pentru modernizarea acestor sisteme.

„Am început deja lucrările, dar acestea ar trebui realizate dintr-o dată, nu pe bucăţi. Congresul trebuie să aprobe. Administraţia Biden a întârziat acest proces cu ani de zile!”, a adăugat preşedintele.

Peste 14.000 de zboruri au fost anulate vineri şi sâmbătă, iar până duminică dimineaţă au mai fost anulate încă 900 de zboruri, potrivit ABC News.