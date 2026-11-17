Oficialii continuă să dezbată dacă Iranul este capabil sau intenționează să pună în aplicare un asemenea plan, potrivit declarațiilor a șapte oficiali americani, relatează CNN.

Surse familiarizate cu cele mai recente informații au caracterizat planurile Iranului, deocamdată, drept un efort de a-și crea mai multe opțiuni, nu ca pe un indiciu al unui atac iminent.

Totuși, planurile identificate de serviciile americane sunt foarte concrete și includ locații și ținte, au declarat două dintre surse, provocând o intensificare a pregătirilor americane pentru eventualitatea unui asemenea scenariu.

Într-o declarație, Lauren Bis, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a afirmat că Statele Unite „monitorizează toate amenințările potențiale, însă, în acest moment, nu există amenințări credibile la adresa teritoriului național”.

Oficialii americani au interpretat însă aceste informații drept un semnal al disponibilității îngrijorătoare a Iranului de a escalada conflictul, în timp ce țara se confruntă cu presiuni intense din cauza atacurilor militare americane în curs și a unei blocade economice severe, despre care oficiali de rang înalt din administrație au afirmat că este „devastatoare” pentru țară.

Teheranul ar planifica activ atacuri împotriva SUA

Potrivit surselor, informațiile arată că Teheranul planifică în mod activ posibile atacuri pe teritoriul Statelor Unite, chiar dacă nu există dovezi că liderii iranieni au decis să treacă la acțiune.

„Dacă au într-adevăr personalul necesar pentru a pune în aplicare un asemenea plan este un subiect de dezbatere”, a declarat una dintre surse.

În timp ce negocierile diplomatice pentru încheierea conflictului continuă cu dificultate, președintele Donald Trump a declarat săptămâna trecută că războiul se va încheia „destul de curând”.

Însă eforturile urgente desfășurate în culise pentru prevenirea acestei noi amenințări subliniază caracterul instabil și imprevizibil al unui conflict care s-a dovedit extrem de greu de rezolvat.

Totodată, ele evidențiază riscul ca prețul războiului început de Trump în februarie să fie resimțit de americani și în alte moduri decât prin creșterea prețului carburanților.

Oficialii americani s-au reunit pentru a discuta despre contracararea amenințărilor

Două dintre surse au declarat că, în ultima săptămână, oficialii americani au organizat mai multe reuniuni pentru a discuta modalitățile de contracarare a amenințării. Una dintre surse a descris aceste pregătiri drept „prudente”.

În același timp, amenințările din partea Iranului au determinat Serviciul Secret american să îl mute săptămâna trecută pe secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, într-o locuință dintr-o facilitate militară.

Planurile Iranului de a viza actuali și foști oficiali americani, inclusiv printr-un complot de asasinare la comandă care îl viza pe Trump în 2024, datează din primul mandat al președintelui și s-au concentrat în mare parte pe oportunități de eliminare a oficialilor americani în timpul deplasărilor acestora în străinătate.

Oficialii au avertizat că Statele Unite sunt extrem de vulnerabile în fața unui atac cu arme neconvenționale.

Bombele murdare, care combină materiale radioactive cu un dispozitiv exploziv convențional, sunt relativ ușor de asamblat.

Iranul nu ar avea neapărat nevoie să introducă ilegal în țară agenți special instruiți. Ar fi suficient să convingă o persoană care locuiește deja în Statele Unite să comită atacul.

Iranul ar putea avea deja materiale radioactive pe teritoriul SUA

Serviciile secrete americane au interceptat comunicații iraniene în care se susținea că Teheranul a ascuns materiale pentru fabricarea bombelor pe teritoriul Statelor Unite, potrivit uneia dintre surse.

Oficialii sunt împărțiți în privința credibilității acestor informații, dar consideră, în general, că ar fi foarte ușor și chiar probabil ca Iranul să fi depozitat deja în avans materiale radioactive sau agenți chimici care ar putea fi utilizați într-un dispozitiv exploziv convențional.

„Având în vedere cât de permeabilă a fost frontiera noastră în cea mai mare parte a ultimilor zece ani, ar fi fost extrem de ușor să introducă agenți pe teritoriul țării”, a declarat una dintre sursele apropiate informațiilor serviciilor secrete.

Numeroși oficiali din domeniul securității naționale presupun că materiale radioactive ar fi putut fi depozitate în avans în Statele Unite de ani de zile, dacă nu chiar de decenii, a adăugat o altă sursă.

Cu alte cuvinte, capacitatea Iranului de a lansa un asemenea atac nu a crescut, a declarat a doua sursă. Ceea ce s-a schimbat este motivația Teheranului.

Departamentul Apărării a direcționat solicitările de comentarii către Biroul Directorului Serviciilor Naționale de Informații, care a refuzat să comenteze.

Un purtător de cuvânt al Misiunii Iranului la Organizația Națiunilor Unite, la New York, a declarat că Iranul „consideră utilizarea armelor chimice, în orice circumstanțe, drept complet ilegitimă și respinge categoric și fără echivoc acuzațiile false și fabricate vehiculate în acest sens”.

Purtătorul de cuvânt nu a abordat în mod explicit informațiile privind un posibil plan de utilizare a unei bombe murdare.

Ce sunt „bombele murdare”

Bombele murdare pot dispersa particule radioactive periculoase în aer pe o distanță de mai multe străzi sau chiar de câțiva kilometri. Experții afirmă însă că eventualele victime ar fi provocate, cel mai probabil, de explozia propriu-zisă, nu de radiații.

Deși asamblarea lor nu este mai dificilă decât cea a unei bombe convenționale, adevărata provocare este obținerea materialului radioactiv.

„O asemenea armă este o armă a terorii, nu una de precizie, la fel ca un atentator sinucigaș care se aruncă în aer”, a declarat una dintre sursele familiarizate cu noile informații.

„Poate îmbolnăvi grav oamenii și poate face anumite zone de nelocuit”, a adăugat ea.

Pentru Statele Unite, una dintre provocări ar putea fi identificarea complotului înainte ca acesta să fie pus în aplicare.

O lege esențială de supraveghere, care le permite autorităților să colecteze comunicațiile persoanelor străine, a expirat în iunie, pe fondul unui conflict între Casa Albă și Congres privind Bill Pulte, directorul interimar de atunci al serviciilor naționale de informații, potrivit textului.

Mandatele de supraveghere aprobate înainte de luna iunie rămân valabile până în martie 2027. Însă, dacă Congresul nu intervine, oficialii din domeniul securității naționale au avertizat că riscă să piardă unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru identificarea planurilor teroriste.

Într-o scrisoare trimisă săptămâna trecută liderilor republicani și democrați din ambele camere ale Congresului, procurorul general Todd Blanche, directorul Serviciilor Naționale de Informații, Jay Clayton, și directorul CIA, John Ratcliffe, au cerut prelungirea valabilității legii.

Aceștia au argumentat că orice întârziere ar „pune în pericol viețile americanilor de pe teritoriul național și ale militarilor staționați în străinătate, în contextul mediului de securitate amenințător prezentat grupului celor opt”.

Membrii așa-numitului Grup al celor Opt, format din liderii celor două partide din Congres și din conducerea comisiilor de informații ale Camerei Reprezentanților și Senatului, au fost informați despre situația din Iran cu câteva zile înainte de trimiterea scrisorii.

Nu este clar dacă informarea a vizat în mod specific amenințarea reprezentată de un posibil plan de utilizare a unei bombe murdare sau a unei arme chimice în Washington.

Oficialii americani urmăresc îndeaproape și un alt flux de informații care sugerează că Iranul ar putea utiliza arme chimice împotriva trupelor americane staționate în Orientul Mijlociu, potrivit a doi oficiali. The New York Times a relatat primul despre aceste îngrijorări.

Mai mulți oficiali au afirmat categoric că trupele americane nu dispun de echipamente de protecție sau de pregătirea necesară pentru a se apăra împotriva unui asemenea atac.

Aceste îngrijorări au determinat demararea unor pregătiri paralele, axate pe asigurarea echipamentelor și instruirii necesare pentru personalul diplomatic și de informații din regiune, astfel încât acesta să se poată proteja în cazul unui atac chimic iranian, a declarat una dintre sursele familiarizate cu cele mai recente informații pentru CNN.

Conflictul din Strâmtoarea Ormuz continuă

Acest val de amenințări în escaladare apare în contextul în care Statele Unite și Iranul rămân blocate într-un conflict în Strâmtoarea Ormuz.

Negocierile dificile pentru încheierea blocadei americane, redeschiderea strâmtorii și încetarea ostilităților nu au produs până acum rezultate.

Deși o sursă din regiune a subliniat că ambele părți doresc să ajungă la un acord, deocamdată niciuna nu pare dispusă să facă concesii semnificative.

O altă sursă regională a subliniat că următoarele câteva săptămâni vor fi decisive pentru încheierea unui eventual acord. În această perioadă, anumite grupări ar putea încerca să saboteze negocierile.

Printre acestea s-ar putea număra liderii radicali din Iran sau elemente rebele din cadrul regimului, care au beneficiat de pe urma războiului și ar putea avea interesul să lanseze un atac pentru a menține conflictul în desfășurare, a adăugat sursa regională.

Unul dintre oficialii americani a subliniat că Iranul înțelege riscurile represaliilor la care s-ar expune dacă ar recurge la utilizarea oricăreia dintre aceste arme, fie în Orientul Mijlociu, fie în Statele Unite.

Însă, dacă liderii iranieni vor ajunge să considere că supraviețuirea regimului este pusă în pericol, ar putea aprecia că riscul merită asumat.