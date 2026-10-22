„Dacă vom câștiga, nicio ambasadă străină sau nimeni altcineva nu va confisca această victorie. Acești europarlamentari care vin, Comisia Europeană și toți acești oameni care observă alegerile nu vor face nici ei acest lucru. Așadar, mulți europeni sunt implicați în observarea procesului electoral. Ei pot să facă orice vor și să spună orice vor. Singurul lucru de care îmi pasă este ceea ce se află în interiorul urnelor de vot și cum votează oamenii”, a spus Vucic la postul K1 TV, potrivit Agerpres, care citează Tanjug.

Întrebat ce se va întâmpla în țară după 25 octombrie, el a răspuns: 'Nimic'.

'Uneori pierzi chiar dacă nu meriți, și uneori pierzi pentru că meriți, dar trebuie să recunoști înfrângerea în oricare din cazuri. Dacă pierdem, pierdem', a adăugat Vucic.

'Dacă vom pierde aceste alegeri, îi vom felicita pe oponenții noștri, numeroșii deținători de putere occidentali și toate ONG-urile pentru victorie', a continuat el.

Întrebat dacă va trimite mesaje de felicitare ambasadelor în caz de înfrângere, Vucic a spus că nu, dar că, în schimb, le va felicita în mod public.

'Și le voi spune: ''Mă voi pregăti și vă voi învinge data următoare, eu sau unul dintre ajutoarele mele, este același lucru''. Vom elibera Serbia din nou și asta e tot. Suntem pregătiți chiar să suportăm o teroare revoluționară, dar vom lupta', a mai declarat Vucic.