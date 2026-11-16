Iar marți, la Bruxelles, se discută despre nevoile militare ale Ucrainei. Miniștrii europeni ai Apărării, inclusiv al României, se întâlnesc cu unul dintre cei mai importanți oficiali ai Pentagonului.

În primul rând, pentru că Ucraina a făcut reformele cerute de Uniunea Europeană, în justiție, în combaterea corupției, dar și în sectorul energetic.

Comisia a verificat dacă aceste condiții au fost îndeplinite și abia apoi a aprobat banii. Cele aproape 8 miliarde de euro nu sunt pentru echipamente militare, ci pentru ca statul să continue reformele, să funcționeze în continuare, să susţină economia.

Iar mâine, aici, la Bruxelles, discuțiile se vor concentra pe ajutorul militar pentru Ucraina.

Miniștrii europeni ai Apărării - printre care şi ministrul Radu Oprea - se întâlnesc pentru a discuta în special despre sistemele antiaeriene de care Kievul are nevoie pentru a se apăra de atacurile rusești. Vor fi discuții și la sediul NATO.

La discuții participă și Elbridge Colby, unul dintre cei mai importanți oficiali ai Pentagonului, care a fost recent și în România.

El este implicat direct în planurile de reorganizare a trupelor americane din Europa, iar Bucureștiul speră că această reorganizare va aduce mai mulți militari americani în țara noastră.

De altfel, ministrul de externe a declarat în urmă cu puţin timp că parteneriatul strategic cu Statele Unite este unul solid.

Pentru România, miza este cu atât mai mare cu cât trebuie să facă față și incidentelor tot mai frecvente din Marea Neagră.

Ministrul român de externe a declarat că a primit asigurări privind trimiterea unor echipamente suplimentare.