El a subliniat că Armata română are "foarte multe programe de pregătire împreună cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă".

"Dacă vă referiţi la pregătirea populaţiei în general, am mai spus, de fiecare dată când aducem în discuţie rezilienţa naţională, trebuie să luăm în calcul foarte multe alte aspecte. Trebuie să avem o populaţie pregătită pentru diferite situaţii de criză şi aici mă refer la incendii, la cutremure, la inundaţii, dar în egală măsură şi o populaţie pregătită pentru susţinerea unui efort de război şi avem în plan foarte multe programe de pregătire în acest sens, împreună cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă", a spus generalul Gheorghiţă Vlad, citat de Agerpres.

El a anunţat că, în acest an, Armata română poate pregăti 2.000 de tineri voluntari în unităţile sale, numărul maxim de tineri voluntari pe care îi poate instrui pentru apărare fiind de cinci ori mai mare, adică 10.000 pe an.

"Începând din acest an avem o modificare la legea pregătirii populaţiei pentru apărare, la Legea 446. Acum două săptămâni, preşedintele a promulgat această modificare legislativă. Începând din acest an ne propunem să aducem în unităţile Ministerului Apărării Naţionale tineri, pe bază de voluntariat, care să fie pregătiţi într-o specializare de bază militară. O să continuăm aceste programe în funcţie de resursele bugetare puse la dispoziţie. Ne propunem anul acesta să pregătim un număr de 1.000-2.000 de militari în funcţie de alocaţiile bugetare, pentru că în momentul de faţă nu aş putea să vă dau o cifră exactă, pentru că nu avem încă bugetul de stat aprobat. Cel mai probabil în anii următori o să avem două - trei serii de pregătire pe an. Capacitatea Armatei române de a pregăti acest tip de militari este între 2.000 şi 10.000 de militari pe an", a precizat generalul Gheorghiţă Vlad.

Şeful Statului Major al Apărării a susţinut marţi o conferinţă de presă alături de generalul-şef al NATO, Alexus G. Grynkewich, Comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR) şi al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii (USEUCOM), la Comandamentul Corpului Multinaţional de Sud-Est (HQ MNC-SE), din Sibiu. După întâlnirea cu jurnaliştii, cei doi oficiali au vizitat Centrul Naţional de Instruire Întrunită "Getica", din Cincu.