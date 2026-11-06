Consiliul Concurenţei va finaliza în curând investigaţia privind Apple, dar şi o a doua anchetă privind sectorul bancar, a declarat vineri preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, în cadrul conferinţei „Provocări concurenţiale în sectorul construcţiilor”, organizată la Sinaia, potrivit News.ro.

„Finalizăm ancheta Apple în curând, este aproape gata, dar şi a doua pe bănci, privind calculul scorului FICO. Este o investigaţie unde suspectăm o încălcare a legii, deci, teoretic, se pot aplica sancţiuni. Aveam două pe bănci, una privind ROBOR-ul, care s-a finalizat, şi mai este cea privind FICO, care e scoringul, modul în care băncile schimbă informaţii între ele, ca să stabilească bonitatea unui solicitant de credite", a declarat vineri preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, în cadrul conferinţei „Provocări concurenţiale în sectorul construcţiilor", organizată la Sinaia.

El a menţionat că această a doua anchetă privind sectorul bancar va fi finalizată în câteva luni, cel mai probabil anul viitor.

Acesta mai spune că, până la sfârşitul anului, instituţia nu va mai finaliza anchete care să se lase şi cu amenzi.

„Se lucrează, se termină rapoarte de investigaţii, deci propuneri de amenzi, dar ele vor fi discutate fie de viitorul Plen (al Consiliului Concurenţei), fie tot de noi, dacă Curtea Constituţională ne spune că legea e bună, atunci adoptăm deciziile", a mai spus el.

De ce este anchetat Apple în România

Consiliul Concurenţei va finaliza şi investigaţia privind Apple. Consiliul Concurenţei a declanşat în octombrie 2023 o investigaţie privind o posibilă încălcare a regulilor de concurenţă de către companiile Apple Inc. şi Apple Distribution International Limited pe piaţa publicităţii prin aplicaţii pe dispozitive mobile iOS. Compania Apple şi-a dezvoltat un sistem integrat vertical şi închis, sistem care include diferite niveluri de componente hardware, software şi servicii online, nepermiţând niciunui alt magazin de distribuire de aplicaţii să fie instalat pe dispozitivele sale, cu excepţia celui propriu, AppStore.

În acest context, autoritatea de concurenţă avea indicii că Apple ar fi abuzat de poziţia sa dominantă pe piaţa distribuţiei aplicaţiilor pe iOS, limitând accesul la datele utilizatorilor folosite pentru scopuri publicitare şi, în acelaşi timp, favorizând propriile servicii tehnologice de afişare a publicităţii online în aplicaţiile compatibile iOS.

În plus, Consiliul Concurenţei a anunţat în septembrie 2023 că verifică 12 grupuri bancare pentru un posibil cartel în privinţa acordării creditelor. Inspecţiile Consiliului Concurenţei privind o posibilă înţelegere de tip cartel asupra acordării creditelor au vizat 12 grupuri bancare. Inspecţiile s-au derulat în cadrul unei noi investigaţii, privind posibile înţelegeri cu scopul de a limita accesul consumatorilor la produsele şi serviciile de creditare pentru persoane fizice.

CC suspectează 10 bănci de constituirea unui cartel

Sunt investigate 10 bănci, precum şi Biroul de Credit şi Asociaţia Română a Băncilor. Cele 10 bănci sunt: Alpha Bank Romania S.A., CEC Bank S.A., Garanti Bank S.A., Raiffeisen Bank România S.A, ING Bank N.V. Amsterdam sucursala Bucureşti, Banca Transilvania S.A., Banca Comercială Română S.A, BRD - Groupe Société Générale S.A., Credit Europe Bank (Romania) S.A., First Bank SA.

De asemenea, Consiliul Concurenţei a anunţat în iunie că a sancţionat 10 bănci cu amenzi totale de 3,73 miliarde de lei (aproximativ 710 milioane de euro), după ce a constatat încălcarea regulilor de concurenţă prin coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a indicelui ROBOR. Potrivit autorităţii de concurenţă, instituţiile de credit participante la procedura de fixing şi-au coordonat comportamentul prin schimburi de informaţii confidenţiale şi strategice privind nivelul ROBOR, influenţând procesul în care ar fi trebuit să transmită independent cotaţiile utilizate pentru calcularea indicelui.

Cele 10 bănci participante la calculul ROBOR sunt: Banca Comercială Intesa Sanpaolo România, Banca Comercială Română, BRD ‐ Groupe Societe Generale, Banca Transilvania, CEC Bank, Eximbank, ING Bank NV Amsterdam, OTP Bank România, Raiffeisen Bank şi Unicredit Bank.

Investigaţia a fost declanşată din oficiu în octombrie 2022 şi a vizat o posibilă înţelegere sau practică concertată între cele 10 bănci participante la stabilirea ROBOR, în cadrul procedurii de "fixing".