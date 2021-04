(P) Accesul la mamografii si teste Papanicolau gratuite, un subiect încă sensibil în România

În România, mortalitatea și incidența cancerelor de sân și de col uterin sunt printre cele mai mari din UE.

Cu toate acestea, în continuare, multe femei nu ajung să se testeze periodic. Motivele sunt nenumărate: lipsa informării corecte, jena, teama de un diagnostic oncologic, problemele financiare.

Conform datelor Fundației Renașterea, cancerul de sân în România are o rata de supraviețuire de 65%, in timp de in Belgia, rata de supraviețuire este de peste 85%. Prin campanii de educare și testare periodică, el poate fi depistat în stadii incipiente, ce cresc considerabil șansele de vindecare. La rândul lui, cancerul de col uterin depistat, în stadii precoce poate fi tratat cu success. De asemenea, este singurul tip de cancer ce poate fi prevenit prin vaccinare anti-HPV. În unele țări, vaccinul duce la dispariția acestui tip de cancer.

Din nefericire, în țara noastră, campaniile care susțin sănătatea femeii beneficiază de prea puțin sprijin financiar.

Până pe 25 mai, avem posibilitatea de a alege organizația pe care dorim să o susținem prin cei 3.5% din impozitul pe venit. Cauzele care merită atenția noastră sunt nenumărate și, de multe ori, este greu de ales. Însă diagnosticarea gratuită a cancerelor feminine merită să fie adusă în prim-plan, pentru că poate salva atât de multe vieți, an de an.

Pe renasterea230.ro aflați ce presupune o campanie de screening oncologic și vedeți cum sunt utilizate contribuțiile anuale: la funcționarea Unităților Medicale Mobile și oferirea de teste Babeș-Papanicolau si mamografii gratuite, pentru femeile din categorii defavorizate și cele din sate și orașe mici, la crearea de peruci din păr natural și suport oferit pacientelor oncologice.

Pentru a susține acțiunile de screening pentru cancerele feminine, anul acesta puteți alege să direcționați cei 3,5% din impozitul pe venit online, către Fundația Renașterea, pe renasterea230.ro.