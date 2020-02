(P) 6 Reguli pe care toți Bărbații Stilați le respectă

Mai sunt bărbații din ziua de astăzi asemenea gentilomilor de altă dată? Mai există, oare, bărbați cărora să le pese de stil și de maniere?

Răspunsul este evident: da. Astfel de bărbați stilați există peste în jurul nostru, și chiar dacă nu sunt atât de vizibili, sunt extrem de apreciați, mai ales de către sexul frumos.

Așadar, dacă acum înveți despre ce înseamnă stil masculin, atunci urmărește în continuare cele mai importante 6 reguli:

1. Bărbații stilați își cunosc măsurătorile

Pentru a putea purta corect o haină este important să cunoști câteva cifre și formule. Cele mai importante sunt, desigur, cele ce reprezintă diverse aspecte ale corpului tău. În general, măsurătorile tale sunt elementele esențiale în jurul cărora se va construi stilul tău. În situația în care crezi că trebuie să știi dacă ești S, M sau L... te înșeli amarnic! Corpul tău este unic, iar anumite aspecte ale sale se pot schimba ocazional. Din acest motiv, un bărbat stilat nu trebuie să presupună absolut niciodată că achiziționarea unei haine care arată bine pe un manechin este suficientă. Dacă nu te-ai împrietenit cu un croitor, atunci ar fi indicat să păstrezi un centimetru de croitorie la îndemână și să urmărești indicațiile de măsurare pe care cele mai rafinate site-uri de modă - cum ar fi Escudo, de exemplu- ți le pun la îndemână, tocmai pentru a se asigura că tu, clientul lor stilat, nu vei alege la întâmplare.



2. Alege clasicul în defavoarea trendurilor

Clasicul nu se va demoda niciodată. Nimic nu se compară cu un bărbat rafinat într-un costum business, asortat corespunzător cu o pereche de pantofi Oxford. Trendurile vin și pleacă, dar unele elemente rămân. Diversificarea este bună, la fel și experimentarea, dar este bine ca baza care constituie garderoba ta să fie sigură.



3. Optează pentru articole de înaltă calitate

Ai auzit vechiul clișeu: calitate, nu cantitate? Să ai stil poate presupune adesea și să ai un număr redus de articole în garderobă. Hainele reprezintă o investiție pe termen lung. Banii pe care îi dai în plus pe un pulover de cașmir sau un palton din lână de înaltă calitate vor face diferența dintre tine și ceilalți tipi, în cadrul unei conferințe sau unui eveniment de afaceri. În plus, poți lua în considerare și raportul cost pe uzură al unui articol de înaltă calitate. Per ansamblu, vei observa o economie pe termen lung.



4. Depozitarea hainelor este crucială

Nu este suficient să investești în câteva obiecte de îmbrăcăminte clasice, scumpe și de calitate. Pentru a inspira cu adevărat profesionalism și stil, este important să știi cum să ai grijă de hainele tale corespunzător. Poartă-te cu ele așa cum ai face cu unele aflate la o expoziție. Fiecare va fi atârnat pe un umeraș diferit (pe cât posibil). De asemenea, tricourile și toate lucrurile care nu își au locul pe umeraș vor fi împăturite corect, fără cute.



5. Bărbații stilați au grijă de părul lor

Stilul nu se rezumă doar la haine, ci și la un aspect general cât mai îngrijit. În acest sens, părul poate comunica foarte multe despre purtător. Totuși, pentru a avea grijă corespunzător de el, este important să știi ce tip de păr ai, ce perie să folosești, precum și care sunt cele mai indicate produse de îngrijire pentru tine. Un stilist îți poate da toate informațiile de care ai nevoie. Important este să alegi unul potrivit.



6. Bărbații stilați știu ce înseamnă respectul

Nu în ultimul rând, un bărbat stilat știe ce înseamnă respectul, motiv pentru care se îmbracă, se poartă, discută și negociază respectuos. Este vorba despre o raportare corespunzătoare atât la sine, cât și la fiecare persoană individuală ce îi iese în cale. În fiecare clipă este pregătit să trateze o femeie ca un adevărat gentilom, fără a fi doar politicos.

Așadar, acum că știi care sunt cele mai importante reguli de care orice bărbat stilat ține cont în viața de zi cu zi, cât ești de pregătit să îți revendici titlul? Nu uita că în permanență există loc de mai bine!