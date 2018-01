Surpriza imensă a unui astronaut, după ce și-a măsurat corpul. Mai mare cu 9 centimetri!

Un astronaut japonez care trăiește pe Stația Spațială Internațională susține că a crescut cu 9 centimetri de când se află acolo, adică de peste 3 săptămâni.

Potrivit BBC News, Norishige Kanai a scris pe rețelele de socializare că este îngrijorat de faptul că nu mai încape în locul pe care îl are pe vehiculul rusesc Soyuz, care ar trebui să-l aducă acasă în luna iunie.

Media creșterii în înaălțime a astronauților care se află în spațiu este cuprinsă între 2 și 5 centimetri. Acest fenomen este provocat în mare parte de absența gravitației - fapt care permite vertebrelor din șira spinării să se lungească.

”Bună dimineața tuturor. Am de făcut un anunț major astăzi. Ne-am măsurat corpurile după ce am ajuns în spațiu și wow, wow, wow, am crescut cu 9 centimetri!

Am crescut ca plantele, în doar 3 săptămâni. Nu am mai pățit așa ceva de când eram la școală. Sunt puțin îngrijorat, dacă voi avea loc în Soyuz, când mă voi întoarce.” - a scris Norishige Kanai pe rețeaua de socializare, potrivit BBC.

Nava spațială Soyuz, care duce și aduce astronauții de pe și pe Pământ, are o limită în privința diametrului locului în care stau oamenii. Dacă membrii echipajului cresc prea mult, acest lucru s-ar putea transforma într-o problemă.

Astronauții pot crește în lungime când sunt în spațiul cosmic și revin la înălțimea normală când sunt înapoi pe Pământ.

Aceasta este prima misiune a astronautului japonez, care până acum a fost ofițer medical în Forțele de Apărare Maritime ale Japoniei.

