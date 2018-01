Simona Halep, despre accidentarea la gleznă: Am simţit o durere puternică pe teren

Getty

Simona Halep a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că a simţit o durere puternică pe teren la glezna stângă în timpul celui de-al doilea set al meciului cu Destanee Aiava din turul 1 al turneului Australian Open.

"Am simţit o durere puternică pe teren. Aştept să văd mâine dimineaţă cum mă voi simţi. De-a lungul anilor am mai avut probleme la aceeaşi gleznă (n.r. - stânga). Gleznele mele nu sunt foarte solide, de aceea le bandajez mereu. Acum nu ştiu ce s-a întâmplat, pentru că aveam bandaj. Încă nu-mi dau seama, vreau să revăd momentul respectiv la televizor pentru că nici măcar nu îmi mai amintesc", a spus Halep, relatează Agerpres.

Într-un scurt interviu acordat postului de televiziune Eurosport, Halep a afirmat că este puţin îngrijorată de accidentare. "În setul doi am suferit o mică accidentare şi m-am speriat. Sunt puţin îngrijorată pentru că este vorba despre glezna unde am mai avut accidentări. Acum voi vedea cum mă simt în continuare, probabil voi urma un tratament", a afirmat ea la postul citat.

Halep s-a arătat în schimb foarte bucuroasă de victoria din meciul cu Destanee Aiava deoarece în ultimii doi ani a fost eliminată din primul tur la Australian Open. "Cred că ea a jucat foarte bine. A jucat fără emoţii, nu i-a fost teamă de nimic. A lovit mingea foarte tare şi foarte bine. Eu în schimb am fost stresată puţin pentru că în ultimii doi ani am pierdut în primul tur aici şi nu voiam să se întâmple acelaşi lucru a treia oară la rând. Destanee Aiava este o jucătoare foarte bună, este talentată şi puternică. Aşa că va fi foarte bună în viitor. Sunt însă foarte fericită că am câştigat în primul tur, este important pentru mine. Acum mă simt relaxată şi aştept meciul următor", a menţionat Halep în conferinţa de presă de după meci.

Simona Halep, numărul unu mondial, s-a calificat în runda a doua a turneului Australian Open, luni, la Melbourne, după ce a trecut de australianca Destanee Aiava cu 7-6 (5), 6-1. Halep şi-a asigurat 80.000 de dolari australieni şi 70 de puncte WTA, urmând să joace în turul secund cu Eugenie Bouchard (Canada), care a dispus de franţuzoaica Oceane Dodin cu 6-3, 7-6 (5).

